Arte UOL 'Tropa do Nikolas': as novas caras e brigas da geração Z conservadora Um manequim de papelão em tamanho real de Jair Bolsonaro me encara enquanto entrevisto Lucas Pavanato, 26 anos. O vereador mais votado do Brasil em 2024 usou o boneco do ex-presidente em seus vídeos de campanha no TikTok e Instagram. Nos vídeos, Pavanato defende causas conservadoras, provoca eleitores de esquerda e, sempre exaltado, chega a brigar fisicamente. Na entrevista, ele é outro. Calmo, conta da época recente de estudante na periferia de Sorocaba (SP): "Eu era o chato da escola". O objetivo era entender como Lucas e outros jovens conservadores da geração Z chegaram tão rápido ao poder. O modelo deles é o deputado federal Nikolas Ferreira, 28 anos. Para os três, Nikolas já é um veterano, tão versado nos versículos da Bíblia quanto nos algoritmos das redes sociais. Também falei com pesquisadores para entender a nova geração. Para a socióloga Silvana Krause, os líderes mais velhos estão empolgados agora, mas terão dificuldade em controlar os novatos, "aventureiros" por natureza.



"O partido me deixou fazer a campanha livremente", me contou Pavanato. O boneco de papelão de Jair Bolsonaro seguiu nos encarando. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME PUBLICIDADE Arte UOL Eleição de 2024 mostra a força dos conservadores da geração Z A "tropa do Nikolas" tem o vereador mais votado de SP (Lucas Pavanato, 26) e os líderes do 1º turno para prefeito de Belo Horizonte (Bruno Engler, 27) e Fortaleza (André Fernandes, 27). Em comum, a mesma receita nas redes sociais: falar com raiva e deboche sobre assuntos em alta nos trending topics. ASSISTA