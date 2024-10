Arquivo pessoal Lobista alvo da PF tem patrimônio milionário com aviões, mansão e resort Natália Portinari e Aguirre Talento, do UOL O lobista e empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, 45, que fez fortuna em Brasília na última década, está no centro de um esquema de venda de decisões que atingiu ao menos cinco gabinetes no STJ (Superior Tribunal de Justiça). As suspeitas levaram ao afastamento de sete desembargadores de dois tribunais de Justiça. Cuiabano, Andreson de Oliveira Gonçalves já foi acusado de se passar por policial civil em Mato Grosso — processo que acabou não sendo julgado, por perda do prazo. Nos últimos anos, ele tem se apresentado como advogado, mesmo sem ter carteira da OAB. A reportagem do UOL mostra como Andreson e sua esposa, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello, fizeram fortuna nos últimos anos em Brasília, com jatinhos, mansões e grupos empresariais em diversas áreas. A Polícia Federal tem indícios de que esse patrimônio foi construído com a venda de influência em decisões judiciais. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME PUBLICIDADE