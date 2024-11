Novo vilão da educação no Brasil, o celular está com os dias contados nas escolas. E por um consenso raro, que une educadores públicos e privados, médicos, psicólogos e políticos da direita à esquerda. Parte importante do debate, 65% dos pais também concordam que o uso do aparelho precisa ser banido dentro das salas de aula e durante os intervalos, como no recreio, segundo pesquisa Datafolha divulgada em outubro. O veto deve ser assegurado em projeto de lei com alcance nacional previsto para ser aprovado no Congresso até dezembro. Se passar, as regras valerão para escolas públicas e particulares já em 2025. O apoio unânime da classe política tem base científica.



Segundo estudos internacionais avalizados pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o uso excessivo de telas prejudica não só a aprendizagem, mas a capacidade de crianças e adolescentes interagirem entre si, resolver problemas, lidar com a ansiedade e desenvolver auto-estima. Pesquisadores afirmam ainda haver uma relação direta entre a navegação online e o aumento de casos de ansiedade, depressão, automutilação e até suicídio entre crianças e jovens.