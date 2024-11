Danilo Verpa/Folhapress/Arte UOL Milton Leite tem negócios com chefe de empresa acusada de elo com PCC Juliana Sayuri, do UOL Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) sempre negou ter negócios com Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, um dos dirigentes da Transwolff, empresa de ônibus acusada de lavar dinheiro para o PCC. Leite é um dos alvos da Operação Fim da Linha, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo. Pandora é réu na Justiça. Ando investigando a história desde abril, com o colunista do UOL Flávio VM Costa. Juntos, descobrimos que a Transwolff contratou o advogado e o contador amigo de Leite, em 2015, e alugou um conjunto industrial da Neumax, a construtora de Leite, em 2022. Desta vez, com a colaboração do repórter Pedro Borges, do site Alma Preta, descobrimos 71 negócios imobiliários assinados entre a construtora do parlamentar e uma holding ligada ao empresário da Transwolff, entre 2015 e 2023. Trata-se do loteamento Jardim Nathália, na cidade de Sorocaba, a cerca de 100 km de São Paulo. A caixa de Pandora foi aberta. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME PUBLICIDADE Danilo Verpa/Folhapress/Arte UOL MP investiga suspeita de sociedade entre Leite e Pandora Valor de negócios envolvendo a construtora da família do veredaor e a holding que tem o empresário Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, como sócio chega a R$ 8,37 milhões. ASSISTA