Diálogos analisados pela Polícia Federal e obtidos pelo UOL revelam que o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves tentou se apresentar como próximo ao ministro do STF, Kassio Nunes Marques, sugerindo influenciar processos sob sua relatoria.



O ministro, por meio de nota do STF, negou conhecer o lobista ou ter tido qualquer contato com ele, qualificando o ocorrido como um caso de estelionato. Marques pediu providências ao relator do caso, ministro Cristiano Zanin, sobre o uso de seu nome.



As mensagens mostram que Andreson estava envolvido em processos no STF relativos a desembargadores de Mato Grosso.



Sua esposa, a advogada Mirian Ribeiro Gonçalves, foi constituída em sete causas após Nunes Marques assumir a relatoria. Esses processos visavam reverter punições impostas pelo Conselho Nacional de Justiça aos desembargadores, e todos tiveram decisões favoráveis aos magistrados.



Não há indícios de que o lobista tenha obtido informações privilegiadas ou influenciado nas decisões no STF, como há nos casos investigados em que Andreson atuava no STJ.



Ele compartilhou documentos públicos de votos de Nunes Marques com Zampieri, sem acesso a minutas ou dados confidenciais.



