Mafioso italiano comprou bebê no Brasil para evitar extradição Flávio VM Costa e Luís Adorno , do UOL Mafiosos italianos expandiram seus negócios no Brasil. Agora eles não se limitam apenas a operar rotas de tráfico de cocaína. Criminosos compram imóveis, abrem empresas de fachadas, montam pizzarias em bairros de luxo de capitais nordestinas. Tudo isso, vivendo como se fossem empresários bem-sucedidos. Durante os últimos três meses, o repórter Luís Adorno e eu lemos dezenas de milhares de páginas processos judiciais que correm no Brasil e na Itália. Entrevistamos, sob sigilo, agentes da Polícia Federal que investigam as ações das três principais máfias no Brasil: 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Descobrirmos que um chefão da Cosa Nostra comprou a paternidade de um bebê brasileiro, com o objetivo de conseguir tornar-se um cidadão daqui e, dessa forma, dificultar uma extradição para Itália. Nossa reportagem também como funcionou um esquema de lavagem de dinheiro da máfia siciliana no Nordeste brasileiro, que contou com ajuda de policiais militares e outros funcionários públicos. Uma trama que envolve muito dinheiro, corrupção e assassinato. PF e Interpol prenderam pelo menos 22 mafiosos no Brasil nos últimos 10 anos As máfias italianas de Nápoles, da Sicília e de Calábria usam o país para lavar dinheiro do crime e como entreposto para o tráfico de cocaína da Colômbia e da Bolívia para a África e a Europa.