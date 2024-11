Ton Molina/Fotoarena/Folhapress/Arte UOL Janja: as articulações da primeira-dama contra os limites institucionais Adriana Ferraz e Lucas Borges Teixeira, do UOL A despeito das gafes que comete em eventos públicos, Janja aciona ministros e outros servidores do governo diretamente e dá sugestões sobre como devem trabalhar. Nos corredores de Brasília, há quem se refira à primeira-dama, maliciosamente, como "primeira-ministra" - e diga, no mesmo tom irônico, que este governo não é o Lula 3, mas o Janja 1. Assim, ela é admirada e detestada - no governo e no PT - em medidas parecidas, como mostramos em nossa reportagem e no podcast Janja, série em cinco episódios que estreia nesta segunda-feira. A reportagem e o podcast são resultado de mais de seis meses de apuração e mais de 30 entrevistas. Revelamos em primeira mão o plano frustrado de Janja de se tornar coordenadora da OEI, a Organização dos Estados Íbero-Americanos, após a CGU, a Corregedoria Geral da União, identificar conflito de interesses. Primeira-dama não é cargo, e Janja tem se esforçado para exercer poder no governo, mesmo sem uma função institucional reservada para ela. LEIA MAIS NO UOL PRIME PUBLICIDADE Ton Molina/Fotoarena/Folhapress/Arte UOL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ASSISTA