Prestes a se despedir da Prefeitura de Araraquara (SP), Edinho Silva é apontado como o favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a liderança do PT. Fui a Araraquara para entrevistar Edinho, o prefeito do interior paulista que mais atraiu atenção nacional nos últimos anos. Foi na cidade de 240 mil habitantes que ocorreu o primeiro lockdown rigoroso no país durante a pandemia de covid-19. Foi lá, ao lado de Edinho, que Lula, Janja e a alta cúpula do governo federal por acaso montaram o QG para conter a crise do 8 de Janeiro. Por um dia, Araraquara foi "a capital do Brasil", diz o livro de Edinho, "Uma Cidade na Luta pela Vida". O político me deu um exemplar autografado do livro após a entrevista, feita cerca de 15 dias depois das eleições deste ano. Edinho não conseguiu eleger sua sucessora - a derrota vem provocando críticas dentro do partido sobre sua habilidade política para liderar a legenda nacionalmente. No dia 1º de janeiro, Edinho entregará as chaves de Araraquara ao prefeito eleito do PL e espera então descobrir o que será de seu destino político. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME PUBLICIDADE