Já imaginou ter um trabalho em que você ganha um salário de R$ 46 mil, não tira dinheiro do bolso para pagar carro e gasolina, tem um plano de saúde com atendimento em hospitais de primeira linha e o aluguel da casa e do escritório é bancado pela empresa? Essas são as condições de emprego oferecidas a deputados e senadores brasileiros. E quem paga a conta é você, o contribuinte. Durante dois meses, eu, Julia Affonso e Carolina Nogueira nos debruçamos sobre os números do Congresso Nacional. E percebemos que, enquanto deputados e senadores dizem que não há espaço no orçamento para cortar custos, eles aproveitam alguns privilégios criados por eles mesmos e bancados com o imposto do povo. Longas filas em hospitais, reajustes abusivos dos planos de saúde e dificuldade para marcar hora com médicos fazem parte da realidade de milhões de brasileiros, mas estão longe da rotina dos parlamentares. Quem precisa fazer um tratamento de saúde pode pedir reembolso da despesa médico-hospitalar. No caso dos senadores, até viúvas e ex-parlamentares podem aproveitar o plano de saúde. Apenas em 2025, o Congresso vai custar R$ 40,8 milhões por dia —sendo R$ 23,5 milhões para a Câmara funcionar e outros R$ 17,3 milhões para o Senado. São R$ 15 bilhões por ano, somando os dois orçamentos. E o valor vai subir com a criação de 18 novas cadeiras para deputados de sete estados, ao custo inicial de R$ 64,8 milhões. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME