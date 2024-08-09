"Meus brinquedos #conquista #trabalho #sudamericavida", postou o empresário paranaense Luciano Fracaro no Facebook, ao lado de um Lamborghini e um BMW.

Ele também tem um segundo Lamborghini, um avião particular, um iate e mais de R$ 7 milhões em imóveis.

Fracaro foi condenado, em 2023, por liderar uma organização criminosa que fazia descontos indevidos de aposentados do Distrito Federal. Ele presidia a Sudamerica/Assep-DF. Uma associação que a Polícia Civil diz ser de fachada.

Fracaro recorreu e aguarda novo julgamento. Enquanto isso, segue ostentando a vida de luxo nas redes sociais.

É um esquema parecido com o investigado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF este ano. A diferença é que a Sudamerica/Assep-DF fazia descontos na folha de pagamento de servidores do DF, não na do INSS.

Mas Fracaro também lidera outras empresas condenadas por fraudar aposentados do INSS. Não diretamente na folha, mas na conta bancária em que o órgão deposita o benefício. Via débito automático.

O UOL descobriu que essa operação contou com o apoio de um importante político do Centrão: o deputado federal Ricardo Barros.

Barros, que foi líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, fez lobby no Banco Central, na Caixa, no Banco do Brasil e em um dos maiores bancos privados do país em favor de uma das empresas de Fracaro: a financeira Sudacred. É ela que faz os débitos automáticos.

"Fracaro é meu amigo", disse Barros ao UOL. O deputado, que ocupava cargos públicos no período em que fez lobby para a Sudacred, disse que atuou em nome da empresa para garantir "a livre concorrência".

