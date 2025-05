O tenente-coronel Mauro Cid é uma peça-chave na ação que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. Foi no celular dele, bem antes da assinatura de um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que os investigadores começaram a obter indícios da prática de crimes pelo ex-presidente e seus aliados. Apreendido em maio de 2023 para apurar fraudes em certificados de vacina, o celular de Cid revelou a existência de diversos diálogos sobre o plano de golpe e outros temas. Até agora, apenas uma parte dessas conversas foi tornada pública pela Polícia Federal. Desde o ano passado, passei a buscar um caminho para obter acesso a um conjunto maior dos diálogos mantidos pelo tenente-coronel e que poderiam revelar novas informações sobre Bolsonaro e outros personagens relevantes no governo anterior. Apenas recentemente consegui acesso a mais de 20 mil arquivos extraídos do telefone celular de Cid. Um material com 77 gigabytes, que inclui 158 mil mensagens de WhatsApp, tanto de texto como de áudio. Passei a me dedicar à análise desse material em conjunto com o colega Tiago Mali e a extrair o que fosse inédito e de interesse público dentro desse universo. A série de reportagens que o UOL publica a partir de hoje se baseia nessa seleção jornalística e mostra novas facetas do personagem, cuja personalidade já havíamos escrutinado no podcast "Cid: A Sombra de Bolsonaro", disponível no UOL Prime e nas plataformas de áudio. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME