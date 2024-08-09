Por cerca de um mês, mantive contato com três brasileiros que atravessaram o oceano para lutar na Ucrânia. Eles são combatentes em uma guerra que não é de sua pátria, mas que encontraram como propósito.

Dois deles, ainda no campo de batalha, me escreviam durante as pausas nos alojamentos, de onde enviavam fotos e vídeos. A rotina consistia em atacar e se defender dos russos, com fuzis, metralhadoras, armas RPG e drones.

Entre uma conversa e outra, um deles acabou ferido em um ataque e precisou de atendimento médico.

A porta de entrada, para a maioria, foram as redes sociais. Centros de recrutamento de estrangeiros, ligados ao Exército ucraniano, divulgam conteúdos e explicam o processo de alistamento.

O brasileiro JC (como aceitou ser identificado) tem 60 anos e está na Ucrânia há dois. Hoje, trabalha recrutando estrangeiros para lutar pelo país.

Logo em nossa primeira troca de mensagens, ele foi direto: "A única coisa certa é que a gente pode morrer aqui".

É assim que recebe novos recrutas. Muitos desistem ao ver companheiros não retornarem da linha de frente ou voltarem mutilados. Desistentes viram desertores e podem ser capturados.

Para chegar até JC, precisei contatar seu comandante e provar que não era um espião russo.

Ouvi sobre as motivações dos brasileiros, os desafios do front, os amigos perdidos e sobre a verdadeira identidade e nacionalidade de quem está empunhando armas nos dois lados da guerra.

