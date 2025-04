O banqueiro André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG, tem afirmado a pessoas próximas que desistiu de comprar qualquer fatia do Banco Master, conforme apurou o UOL, depois de tomar conhecimento do que tem na carteira de ativos do banco. O Master pertence ao empresário mineiro Daniel Vorcaro e está no centro de uma onda de desconfiança no mercado desde que seu banco se tornou um dos maiores vendedores de títulos de renda fixa do país, pagando retornos bem acima do mercado. O ceticismo explodiu na semana passada, quando o BRB, um banco controlado pelo governo do Distrito Federal, ofereceu R$ 2 bilhões para adquirir parte do banco. O que está em jogo é se os ativos que o Master dispõe são o suficiente para pagar as pesadas apostas feitas pela diretoria para bancar a expansão agressiva. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME