O Cidade Matarazzo, complexo de edifícios que hoje abriga o único hotel seis estrelas do país, é endereço habitual de ultrarricos de passagem por São Paulo.



O projeto está em expansão e existe por obra de uma pessoa, o empresário francês Alex Allard.



Há mais de dez anos, ele comprou a área de prédios degradados para transformá-los também em casa de cultura, centro de negócios e em um clube exclusivo, para ricos.



Em discurso, Allard diz que "luxo não pode ser apenas luxo" e que "não existe bom gosto sem respeito à cidade e à sociedade" em que se insere.



Reportagem publicada nesta semana pelo UOL Prime mostra que a realidade do Cidade Matarazzo é diferente da propaganda oficial.



A BM Varejo, empresa que administra o negócio, acumula R$ 17,7 milhões em dívidas com dezenas de fornecedores, que vão de vendedor de pregos e sacos de cimento a empresas de tecnologia.



E, mesmo sem conseguir pagar a quem deve, a empresa manteve gastos com o fretamento de jato para viagem de Allard a Paris, festas e pagamento por despesas de consultoria prestada pelo filho de Allard.



