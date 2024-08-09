Leis aprovadas graças ao lobby dos cartórios de Minas Gerais abriram brechas que garantem privilégios a desembargadores, "penduricalhos" para promotores e supersalários para tabeliães.

O UOL apurou que isso ocorreu no estado, que tem o maior número de cartórios do país, contando com o acesso privilegiado de cartorários que têm relações diretas com políticos, promotores e desembargadores.

De tempos em tempos, o Tribunal de Justiça atualiza as "tabelas de emolumentos", que padronizam os preços dos serviços de cartório de um estado.

O TJ manda projetos de lei com a tabela atualizada para a Assembleia Legislativa.

Os parlamentares propõem alterações e votam uma versão final, que é encaminhada para sanção do governador.

Entre as alterações, muitas vezes entram emendas "jabutis" (acréscimos que distorcem os projetos originais).

Nos bastidores da assembleia, segundo fontes internas do setor, o lobby influencia as discussões dos PLs. Assim, Minas viu brotarem diversas "jabuticabas" (situações que só existem num lugar).

