Em janeiro de 2025, 13 anos após deixar o futebol brasileiro, Neymar foi recebido de volta no Santos. Dentro de campo, a missão era voltar a brilhar e retomar a carreira. Fora dele, revitalizar por meio da sua hiperexposição midiática um clube que enfrenta problemas financeiros. Por trás da máquina de fazer dinheiro com publicidade, está Neymar da Silva Santos, o Neymar pai. Ao longo de 10 anos de cobertura jornalística, reuni mais de 6.000 páginas de documentos, incluindo trocas de emails das maiores negociações da carreira de Neymar. Há ainda comunicações internas com a seleção brasileira, contratos com patrocinadores e detalhes dos bastidores da gestão de carreira do jogador. A esse acervo, com a ajuda do Thiago Arantes, colaborador do UOL em Barcelona, foram acrescentadas 15 horas de entrevistas e depoimentos que incluem dirigentes de Santos e Barcelona durante as passagens de Neymar, agentes que participaram das maiores transferências da carreira dele e jogadores como Elano e Andrés Iniesta. Com esse material na mão, construímos "Neymar", novo podcast original UOL Prime, que estreia nesta terça-feira no UOL e nas plataformas de podcast. Você entenderá como Neymar pai foi de um ex-jogador de times pequenos a um empresário implacável e mundialmente conhecido. ASSISTA AO PRIMEIRO EPISÓDIO E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME