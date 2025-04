Na sua segunda passagem pela presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) se movimenta para continuar no centro do poder, mesmo com a pressão do STF por mais transparência nas emendas parlamentares.



Antes aliado da direita bolsonarista, hoje circula entre caciques do MDB e do PT, fortalecendo uma rede de influência que garante sua sobrevivência política.



A reportagem publicada no UOL Prime traça a trajetória de Alcolumbre, de desconhecido da política nacional a peça-chave no Congresso.



Sua ascensão ao comando do Senado, em 2019, veio na onda de renovação que derrubou velhos caciques. Mas foi a habilidade de controlar a distribuição de verbas que o transformou no homem mais poderoso do Congresso nos últimos anos.



Sem assumir posições radicais, Alcolumbre se envolve em disputas que testam seus limites.



O STF aperta o cerco contra o modelo de negociação de emendas que ele ajudou a consolidar, e sua família enfrenta investigações criminais. Ainda assim, ele segue operando nos bastidores e ampliando sua influência no governo Lula.



A relação com Lula é próxima, mas não sem atritos. Alcolumbre indicou ministros, mas cobra espaço e não hesita em pressionar o governo quando quer.



No Senado, mantém o controle sobre as emendas e segue costurando alianças, mesmo sob o risco de que seu principal instrumento de poder esteja com os dias contados.