Depois de conquistar a glória máxima do futebol sul-americano em 2024, com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo caiu de produção em 2025. Foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e briga para se manter no G4 no nacional. A pressão sobre o dono da SAF que controla o clube, John Textor, aumentou. Fora das quatro linhas, uma briga judicial sacode os bastidores do alvinegro. Acionistas estrangeiros que emprestaram mais de R$ 2 bilhões a Textor brigam com ele pelo controle da sua empresa, a Eagle. Ela é a dona de fato do Botafogo e dos outros times da rede de Textor: o Lyon, da França, o RWD Moleembeck, da Bélgica, e o Florida, dos EUA. Se o controle da Eagle mudar de mãos, isso terá reflexos profundos no Botafogo. Neste contexto de crise e incertezas, decidimos mergulhar nos bastidores da briga e entender os cenários possíveis para o futuro do clube. Tive acesso a todos documentos dos processos, que correm na Justiça do Rio Janeiro, contratos e relatos de fontes relacionadas ao americano e à disputa. Textor me atendeu para uma entrevista exclusiva, na qual defendeu sua gestão e suas escolhas no Botafogo, falou sobre sua relação com o Brasil e com o futebol e detalhou os rumos da disputa judicial com os outros acionistas. O americano contou sua história no país, como criou inimizades, e depois reconstruiu as relações. O resultado dessa apuração pode ser conferido na reportagem completa em UOL Prime.