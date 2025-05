Após seis meses de investigação, publiquei no ano passado mais de 20 reportagens mostrando graves indícios de desvios de recursos de emendas parlamentares por uma rede de ONGs do Rio, contemplada com quase meio bilhão de reais entre 2021 e 2023. A série A Farra das ONGs gerou consequências como um pente-fino da CGU em projetos tocados por essas entidades, por determinação do ministro Flávio Dino, do STF. Apesar de apenas uma pequena amostra de emendas ter sido analisada, diversas irregularidades foram constatadas, e as investigações seguem em andamento. Enquanto isso, o que aconteceu? O sistema se reinventou. Em mais uma investigação de três meses, mostro agora que uma nova rede de ONGs, sem qualquer histórico relevante com verbas federais, surgiu para substituir as antigas, após as reportagens que publiquei. Os dirigentes dessas novas entidades têm relação atual ou recente com as antigas: ou seja, no fundo, é um mesmo grupo que apenas está de roupa nova para chamar menos a atenção. Mas estou de olho. E levantei que só no ano passado, essas ONGs já conquistaram a bagatela de R$ 274 milhões. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME