Uma janela para a Ásia (e para dentro de nós)
Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, o que as culturas chinesa e japonesa podem nos ensinar sobre nossas próprias inquietações?
A busca por essa resposta é o ponto de partida da série de vídeos "Conexão Brasil-Ásia".
Fomos até a Ásia para mergulhar nas cidades orientais e suas culturas. E mais do que isso: para refletir sobre grandes dilemas do nosso tempo.
Solidão, pressa, busca por pertencimento, construção da identidade e das complexidades do amor e do erotismo na vida contemporânea estão entre os temas abordados.
O olhar estrangeiro sobre tradições milenares ilumina questões que dizem respeito a todos nós.
São nove episódios curtos, em formato vertical, já disponíveis.
