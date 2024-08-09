Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, o que as culturas chinesa e japonesa podem nos ensinar sobre nossas próprias inquietações?

A busca por essa resposta é o ponto de partida da série de vídeos "Conexão Brasil-Ásia".



Fomos até a Ásia para mergulhar nas cidades orientais e suas culturas. E mais do que isso: para refletir sobre grandes dilemas do nosso tempo.



Solidão, pressa, busca por pertencimento, construção da identidade e das complexidades do amor e do erotismo na vida contemporânea estão entre os temas abordados.

O olhar estrangeiro sobre tradições milenares ilumina questões que dizem respeito a todos nós.

São nove episódios curtos, em formato vertical, já disponíveis.

