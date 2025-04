Quando comecei a pesquisar sobre o Mounjaro e todos seus efeitos positivos, brinquei dizendo que até eu fiquei com vontade de usar.



Foi aquela brincadeira com um fundo de verdade. É um medicamento tão bom e tão seguro que me ajudaria a perder os quilos que acho que estão sobrando.



Para quem não sabe, o Mounjaro é o "novo Ozempic".



Mais uma caneta emagrecedora para diabetes tipo 2 e para obesidade que chega ao Brasil no dia 15 de maio. Ele tem um princípio ativo, a tirzepatida, mais avançado do que o do Ozempic (semaglutida).



Por isso é mais eficiente e tem menos efeitos colaterais. É sobre ele que falamos na reportagem publicada no UOL Prime hoje.



Voltando ao meu dilema, o fato é que ser uma mulher que cresceu nos anos 1990 e aprendeu que precisa ser magérrima me ajudou a entender a febre que o Mounjaro está causando.



Farmácias já fazem lista de espera e a venda ilegal pela internet disparou: há dezenas de perfis nas redes sociais, sites e números de WhatsApp oferecendo "importar" o remédio ou manipulá-lo.



Falei com cinco especialistas. Aí entendi a loucura que é usar o remédio sem ser obesa ou sem acompanhamento.



LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME