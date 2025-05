O homem mais rico do mundo expandiu um de seus negócios no Brasil. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aprovou a ampliação do serviço da Starlink, provedora de internet por satélites do poderoso empresário Elon Musk, no início de abril. O processo correu em meio a solicitações inéditas, pressão dentro da Anatel, perguntas da embaixada dos Estados Unidos e até o envolvimento de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Nesta reportagem, o UOL reconstitui a trajetória da Starlink no país: da empolgação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Musk à desconfiança do governo Lula (PT). A provedora de Musk iniciou as operações no Brasil, em 2022, e ascendeu de forma meteórica. Tornou-se líder em internet por satélite com 58% do mercado e mais de 334 mil clientes. A ocupação da órbita tem sido debatida por órgãos reguladores e especialistas. Há uma preocupação de que empresas e países ricos se tornem hegemônicos nos melhores espaços. A situação levou a uma espécie de "corrida ao pote de ouro". LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME