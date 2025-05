Quase um quarto dos municípios brasileiros já tem guardas municipais para atuar na segurança pública. Apontada por pesquisas de opinião como a principal preocupação da população brasileira, a segurança entrou na pauta e na estratégia política de prefeitos de todo o país. Eles passaram a turbinar as corporações com fuzis, pistolas automáticas, grupos de elite e viaturas com a cara da Polícia Militar. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1.322 cidades tinham suas próprias tropas de segurança em 2023, data da última Pesquisa de Informações Básicas Municipais. O número representa 23,7% dos 5.568 municípios brasileiros e com tendência constante de alta —em 2019, esse percentual era de 21,3%; em 2014, de 19,4%; e em 2012, de 17,8%. Somado, o efetivo de guardas também impressiona: são mais de 101 mil homens sob o comando das prefeituras. Os uniformes, as viaturas, o armamento, os cânticos de guerra e até mesmo os nomes dos agrupamentos -como Iope (Inspetoria de Operações Especiais) e Romu (Ronda Ostensiva Municipal)- tornam difícil a distinção entre guardas e policiais nas ruas. E não é por acaso. O visual reflete o discurso e as práticas do comandante. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem nas ações voltadas à segurança sua principal bandeira política. O movimento é acompanhado de perto pelo governo federal, que propõe alterar a Constituição para reconhecer o "poder de polícia" dos guardas em todo o país. LEIA A REPORTAGEM EM UOL PRIME