Na primeira semana de maio de 2025, nossa equipe trabalhava a todo vapor na produção do podcast "Neymar", lançado pelo UOL Prime. E foi em uma terça-feira que o jornalista independente Rodolfo Gomes, sócio do canal Futeboteco, entrou em contato com Paulo Vinicius Coelho, o PVC, colunista do UOL Esporte. Rodolfo é santista e tinha uma fonte importante dentro do clube. A fonte já tinha, no passado, enviado a ele documentos importantes da gestão do Santos. Daquela vez, ele recebeu um que parecia o mais relevante até hoje: ali estavam todas as condições financeiras do contrato entre Neymar e Santos, assinado em janeiro deste ano. Rodolfo queria contar com a força do UOL para checar as informações, entender o plano do Santos para bancar o astro e usar as informações no podcast. Foi o que fizemos. Checamos a autenticidade do documento e apuramos toda estratégia do clube para atingir os valores astronômicos. Neymar tem um custo mensal para o clube de R$ 21 milhões, mas a diretoria santista tem um plano para atingir tudo isso e vem ampliando receitas. LEIA MAIS NO UOL PRIME