Há mais de dois anos, em abril de 2023, uma conhecida me procurou dizendo que precisava me contar uma história que aconteceu quando ela ainda estava na escola. Saímos para tomar um café, e ela narrou em detalhes o que presenciou. Ficou sabendo depois, mais velha, de casos ainda mais graves. O que ela me contou foi que um professor abusou sexualmente de vários de seus colegas, todos meninos, em uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, o Colégio Rio Branco. Comecei a investigar. Entrevistei e gravei conversas com dezenas de homens que hoje têm entre 30 e 50 anos. Até que, em julho de 2024, o professor em questão, Carlos Veiga Filho, foi preso aos 61 anos. Ele estava cometendo os mesmos crimes, da mesma forma, mas agora com garotos de uma cidade no interior de São Paulo, Serra Negra. Percebi que estava diante de um dos maiores casos de abuso contra meninos de que se tem notícia. E foi aí que o UOL entrou comigo nessa apuração, que levou mais vários meses e exigiu ainda mais entrevistas e investigação. Como ninguém parou Carlos Veiga Filho antes? Como silêncio, cumplicidade e questões sobre masculinidade fizeram com que esse professor agisse livremente por quase 40 anos? O podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos" tenta responder a todas essas questões em quatro episódios de aproximadamente 50 minutos cada um. Além disso, reportagens sobre o assunto acompanham os episódios no UOL Prime. A primeira delas foi publicada hoje. Assinante do UOL já pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify: episódio 1: "O Mago"

episódio 2: "Leia o Livro'

episódio 3: "As Tais Fotografias"

episodio 4: "Maldito Seja" Quase quatro décadas se passaram entre os primeiros abusos e a prisão de Carlos Veiga Filho. Durante todo esse tempo, ele continuou frequentando a sala de aula, organizando viagens, formando vínculos e ganhando a confiança de seus alunos, fazendo com que eles se sentissem especiais. Falamos com 22 vítimas. Há outras 21 que depõem no processo, ao qual tivemos acesso. Os ex-alunos que entrevistamos dizem haver muitas mais. Todos cresceram carregando a lembrança do que aconteceu. Por que ninguém impediu Veiga antes? O que fez com que tantos meninos e homens permanecessem em silêncio por tanto tempo? E o que isso nos diz sobre o modo como lidamos com abusos contra meninos no Brasil?