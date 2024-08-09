Em junho, o UOL mostrou que milhares de aposentados do INSS são vítimas de débitos automáticos indevidos no banco, cobrados por seguradoras e clubes de benefícios.

Mas como era possível que os bancos fizessem milhares de débitos automáticos sem que os clientes tivessem autorizado?

O Núcleo de Jornalismo Investigativo do UOL passou os últimos dois meses em busca da resposta para essa pergunta.

Descobriu que o Banco Central fragilizou a segurança do débito automático, a partir de 2021, ao permitir que bancos deixassem de pedir autorização do cliente quando a cobrança viesse de outra instituição financeira autorizada.

Isso abriu uma brecha para que seguradoras e clubes de benefício utilizassem pequenas financeiras para fazerem cobranças indevidas a aposentados, burlando os mecanismos de segurança.

A reportagem descobriu também que Bradesco, Itaú e Santander descumpriram a regra e fizeram débitos automáticos sem autorização do cliente até para empresas que não são financeiras autorizadas.

Seis grupos acusados por aposentados de realizar cobranças indevidas foram processados mais de 120 mil vezes, segundo levantamento inédito feito pelo Escavador a pedido do UOL.

Quando os aposentados processam também os bancos, o Bradesco aparece em 9 de cada 10 casos.

