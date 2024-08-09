Com receita anual de R$ 7 bilhões, o iFood parecia tranquilo na liderança do mercado de aplicativos de entrega de comida, mas tudo mudou com a chegada de novos concorrentes.

As novidades vêm da China: o 99Foods, app de delivery da chinesa Didi Global, desembarcou no Brasil em junho e começou a operar em São Paulo em agosto; e o Keeta, app da também chinesa Meituan, hoje sediada em Hong Kong, deve começar a funcionar na capital paulista entre outubro e novembro.

Tanto a Didi quanto a Meituan são multinacionais estabelecidas na Ásia, com centenas de milhões de clientes e faturamento na casa das dezenas de bilhões de dólares — a Didi registrou receita de US$ 28 bilhões em 2024 e a Meituan, de US$ 46 bilhões.

O quarto concorrente neste ringue, o Rappi, faturou R$ 2,5 bilhões em 2024.

A briga é boa. Inclui a promessa de bilhões de reais em investimentos e troca de acusações na Justiça e em órgãos de defesa da concorrência.

Vale (quase) tudo para tentar atrasar um pouco a estratégia dos competidores.

