A novidade está em todos os corredores. É só passear pelo mercado para notar que quase tudo está em transformação. Os alertas de "nova fórmula" ou "nova receita" dominam as embalagens de bolachas, chocolates, sabão em pó e até creme dental. A transformação constante da indústria tem diversos objetivos: manter a margem de lucro de determinado produto (ou aumentá-la), cumprir exigências novas da legislação, alterar prazos de validade ou mudar de categoria para pagar menos imposto, entre outros. Mas, e o consumidor? Sabe o que mudou na lista de ingredientes do seu sabonete favorito? Conhece a nova fórmula do amaciante que usa para lavar suas roupas? Ou ainda: tem ideia por que sua marca preferida de maionese agora tem nova receita? O UOL tentou responder a essas e outras perguntas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) de algumas das marcas mais consumidas no Brasil. E enfrentou dificuldades. Somente 2 fabricantes de um total de 20 responderam de forma satisfatória no prazo de uma semana. A maioria não deu detalhes sobre a nova composição ou não retornou aos contatos feitos por email, telefone, WhatsApp e chat. O alerta sobre "nova receita", "nova fórmula" ou "nova composição" —as três expressões previstas no regramento da Anvisa— é cumprido com maior ou menor publicidade nos rótulos dos produtos. A falha está na explicação do que mudou. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME.