Em investigação sigilosa que tramita no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal apontou indícios de participação do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) no esquema do "rei do lixo", investigado pela Operação Overclean.

No centro das suspeitas estão obras em Campo Formoso (BA), cidade de Elmar, cujo prefeito é seu irmão, Elmo Nascimento (União), cujas licitações teriam sido fraudadas para beneficiar os integrantes da suposta organização criminosa.

Os contratos de pavimentação foram executados —com possível desvio de dinheiro e superfaturamento— pela Allpha Pavimentações, empresa dos irmãos Fábio e Alex Parente, ligada a Marcos Moura, conhecido como "rei do lixo".

A PF aponta que Elmar tinha amizade com os empresários, coordenou com eles a data de entrega da obra e realizou uma transação imobiliária com Moura.

Além disso, são citados indícios de que um assessor do deputado possa ter atuado como operador financeiro do esquema. Em uma planilha, seu nome, Amaury Nascimento, aparece como beneficiário de R$ 493 mil.

O deputado nega irregularidades, assim como a defesa dos demais citados.

