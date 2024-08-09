Segundo destino preferido dos imigrantes brasileiros —só perde para os Estados Unidos— Portugal tem comprometido a imagem de país acolhedor para muitos estrangeiros.

O endurecimento da política migratória por lá tem causado medo e insegurança entre brasileiros que vivem no país.

A política chamada de "fim das portas escancaradas" pelo próprio governo do primeiro-ministro Luís Montenegro (Partido Social Democrata, de centro-direita) prevê dificuldades para que estrangeiros possam viver no país.

Uma polícia específica para imigrantes entrou em ação em agosto, com autorização para abordar pessoas na rua e no transporte público, exigindo documentos. Em caso de ausência ou irregularidade, os estrangeiros podem ser detidos.

É o caso de dois brasileiros, que aguardam deportação no Centro de Instalação Temporária do Porto, no norte do país.

