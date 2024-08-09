Corpos magros voltaram a ser referência de estética e saúde, é só dar uma rápida olhada nas redes sociais. As celebridades e as influenciadoras que você segue provavelmente estão cada vez mais magras.

Não é só impressão sua. Emagrecer nunca foi tão acessível. Isso é positivo para quem tem problemas relacionados à obesidade —ou seja, quem realmente necessita perder peso.

Por outro lado, há uma preocupação com essa busca constante por um corpo inalcançável.

Conversei com pessoas que precisaram reduzir drasticamente o peso.

Era uma questão de vida ou morte. Também falei com quem sente o peso dessa moda: mulheres que, mesmo sendo consideradas magras, não estão satisfeitas com o corpo.

Os profissionais que entrevistei falam em retrocesso. Afinal, o movimento "body positive" —de aceitação de corpos fora do padrão— soa como coisa de um passado distante.

A questão é complexa, como você vai conferir a seguir, mas a adoção do equilíbrio parece ser o melhor caminho.

