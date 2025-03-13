A estimativa é de que 42,4 mil pessoas se reuniram no domingo (21) na avenida Paulista para protestar contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia aos golpistas, que tramitam no Congresso Nacional. Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP (Universidade de São Paulo), junto com a ONG More in Common. A manifestação foi superior à da bolsonarista, a favor da anistia, que reuniu estimadas 42,2 mil pessoas em 7 de setembro, no mesmo local. Esta guerra de quem levou mais gente nos lembra de que nem sempre a avenida foi o centro nervoso de aglomerações, protestos ou celebrações. Se pensarmos que a cidade tem 471 anos, é relativamente recente que a Paulista ganhou esse status: começou há cerca de 40 anos. Antes, a preferência era pela Praça da Sé e o Vale do Anhangabaú. As manifestações pelas Diretas Já, favoráveis à volta de eleições para presidente do Brasil com voto popular, ocorreram nos estertores da ditadura militar (1964-1985) ainda na Sé e no Anhangabaú. Quando o movimento das Diretas Já apenas engatinhava, reuniram-se cerca de 300 mil pessoas na Praça da Sé em 25 de janeiro de 1984, coincidindo com o aniversário da cidade. Já com o movimento a todo vapor em todo o Brasil, em 16 de abril de 1984, cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Anhangabaú para pedir eleições diretas. Foi a maior manifestação popular no país até aquela data. O Anhangabaú ainda sediaria o protesto dos "caras pintadas" exigindo o impeachment do presidente Fernando Collor, acusado de corrupção, em 1992. Collor acabaria renunciando no fim daquele ano. A migração de manifestações para a avenida Paulista foi estimulada, curiosamente, pelo futebol. Ainda na década de 1970, criou-se o costume das torcidas se aglomerarem na Paulista em jogos decisivos. Ficavam diante do prédio da Fundação Cásper Líbero, na altura do número 900 da avenida. Colaborou para isso o fato de que a TV Gazeta, pertencente à fundação, colocava um telão exibindo a partida decisiva. Ao final do jogo, uma das torcidas continuava ocupando o asfalto para comemorar o título até altas horas da madrugada. (Sim, duas torcidas rivais podiam acompanhar a partida sem que acontecessem brigas e tragédias, algo impensável hoje.) Foi assim em 1977 quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e encerrou seu jejum de 23 anos sem qualquer título importante. A progressiva degradação do centro a partir dos anos 1990 estimulou a mudança para a avenida Paulista. Pode-se dizer que o "marco zero" das grandes manifestações ali tenha sido não um protesto político (pelo menos, não de maneira óbvia). Foi a realização, a partir de 1997, da celebratória Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Naquela primeira edição há 28 anos, a Parada LGBT reuniu meras 2.000 pessoas, segundo estimativa da época feita pela Polícia Militar. O evento foi crescendo e atraindo mais gente a cada ano. Superou 1 milhão de pessoas em 2003, passou de 3 milhões em 2006 e atingiu seu recorde em 2012 com 4,5 milhões de pessoas, sempre segundo os organizadores (estimativas da PM e, depois, do Datafolha traziam números menores em toda edição). Além dos manifestantes LGBT, a Paulista também começou a atrair reuniões de diferentes grupos evangélicos. A Marcha Para Jesus, que começou em 1993, superou 1 milhão de pessoas, segundo a PM, no ano 2000. Relativamente adormecida politicamente por alguns anos, a avenida voltou a reunir uma massa enorme em 2013, com os primeiros protestos contra o aumento das passagens de ônibus no começo do ano. Com um clima de insatisfação geral se espalhando pelo país, em junho daquele ano, em junho houve uma manifestação maior, com estimativa de 1 milhão de pessoas na Paulista. Em 2015 e 2016, a avenida foi palco de manifestações pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A de março de 2016, dois meses antes de o Senado aprovar a abertura do processo de impeachment, reuniu 1,4 milhão de pessoas segundo a organização, embora a estimativa do Datafolha tenha sido de 500 mil presentes. Nos recentes anos de polarização, o maior evento político foi o discurso do então presidente Jair Bolsonaro no vão livre do Masp em 7 de setembro de 2021, que atraiu 400 mil pessoas segundo a organização (ou 125 mil, de acordo com o Datafolha). Em sua coluna no UOL, Leonardo Sakamoto fez um apanhado sobre a presença de público e a repercussão da manifestação do último domingo. Leia aqui.