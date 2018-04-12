Segunda-feira, 15/09/2025 Prédio do Tribunal da Justiça de São Paulo, na praça da Sé, em São Paulo (SP) Avener Prado/Folhapress Fofoca no TJ-SP: o caso do WhatsApp errado Marcelo Orozco Quem nunca enviou uma mensagem de WhatsApp para a pessoa errada? Ou para um grupo errado? Na maioria das vezes, pode ser um engano sem maiores consequências. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Sé (centro), isso gerou um problemão. O desembargador Luís Fernando Nishi, do TJ-SP, escreveu no WhatsApp uma mensagem com críticas ao colega Renato Desinano, também desembargador. Digitou que o amigo não era confiável e que era preciso ter cuidado com ele. Só que Nishi se atrapalhou e enviou a mensagem para o próprio Desinano. "Que feio, Nishi", respondeu imediatamente Desinano, ofendido. "Bom, agora já foi", respondeu Nishi, constrangido, mas sem ter uma boa desculpa para o que escreveu. Além de serem membros do Órgão Especial, colegiado de cúpula do TJ-SP formado por 25 desembargadores, os dois eram (supõe-se que não são mais) amigos desde que cursaram e se formaram juntos na Faculdade de Direito da USP em 1982. Integrantes dessa turma costumavam se reunir todo mês para comer pizza, conforme o próprio Nishi lembrou na mensagem enviada por engano. "Tenho um colega de turma de faculdade que está no OE [Órgão Especial], o Renato Desinano, que só se elegeu porque não tínhamos outro candidato, mas não confio nele, que é muito 'amigo' do Alexandre [de Moraes, ministro do STF]. Peguei ele conversando com o presidente [do TJ-SP] e pedindo voto para a [Fernanda] Tartuce", escreveu Nishi, na mensagem enviada por engano ao próprio Desinano, em 28 de agosto. "O Renato (Desinano) está no meu grupo da pizza de todo mês, mas não confio nele, como outros assim têm restrições. Quantos menos falar, ótimo, vc já é conhecida de todos, não tem que sair no desespero atrás de apoio. Mas qualquer marola maior pode afundar o barco, não se exponha", completou Nishi no WhatsApp. A pessoa para quem ele pretendia enviar a mensagem é a advogada Renata Marques Ferreira, uma das três candidatas a uma vaga no TJ-SP. Fernanda Tartuce, citada na mensagem, também é candidata. Publicamente, os dois desembargadores se negam a fazer maiores comentários, alegando que o caso é pessoal. Ao UOL, Nishi disse que a mensagem que enviou por engano a Desinano é "conteúdo de índole pessoal" e que não foi ele quem divulgou seu conteúdo. "A mensagem endereçada por equívoco não chegou ao correto destinatário, cuidando-se de conteúdo de índole pessoal, sem cunho institucional, e como tal deveria ser tratado, haja vista que a publicidade do episódio não partiu deste interlocutor", comentou o desembargador. Já Desinano disse que "não há o que ser comentado" por se tratar de "questão pessoal": "Trata-se de questão pessoal e não institucional, sem repercussão na votação da lista da OAB. Portanto, não há o que ser comentado". Que seja uma questão pessoal. Mas que foi engraçado para quem está de fora, isso foi. A matéria completa sobre esse rolo está no UOL. Publicidade Os celulares dos usuários vão ajudar a CPTM a entender o fluxo Lorena Barros/UOL Transporte Monitoramento de passageiros pelo celular No grande "Big Brother" que o mundo se tornou, com qualquer pessoa podendo ser monitorada 24 horas por dia através de seus hábitos digitais, pelo menos uma forma de monitoramento pretende melhorar a qualidade do transporte público em São Paulo, A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai usar dados dos celulares dos passageiros para mapear o fluxo nas linhas, após fechar contrato com a empresa de telecomunicações Claro. As informações em tempo real serão usadas para melhorar o serviço. De acordo com a companhia paulista de trens, a empresa passará a ter acesso à origem e ao destino das pessoas que usam o meio de transporte, ao fluxo de passageiros e ao tempo de viagem. "Esses dados permitem à CPTM identificar gargalos, horários de pico, tendências de deslocamento e demais padrões de mobilidade para o aprimoramento da prestação de serviço à população", declarou a CPTM em nota ao UOL. Leia mais detalhes na matéria do UOL. Fui para Nova York, pensando que ia ser como Tom Cruise em 'Cocktail'. Foi mal, muito mal. Terminei trabalhando em um restaurante de comidas para levar. Inés de los Santos Mestra internacional da coquetelaria e sócia do restaurante Kotchi, em São Paulo, lembrando seu início de carreira nos anos 1990. Oscar Bosch, o chef do Tanit em São Paulo Lucas Terribili Gastronomia A "pequena Catalunha" paulistana Nossa publicou um perfil do chef Oscar Bosch, catalão que se instalou em São Paulo em 2010 para ficar de vez e hoje é dono dos restaurantes Tanit, Nit Bar De Tapas e o moderno Cala del Tanit. Antes de se tornar paulistano e transformar suas casas numa "pequena Catalunha" na cidade, Bosch rodou o mundo trabalhando e chegou a ter uma passagem pelo lendário El Bulli, que por anos ostentou o título de melhor restaurante do mundo. "Foi duro, mas também engraçadíssimo. Conheci muita gente, consegui cultivar amigos que hoje em dia são ótimos chefs. Alguns com estrela, alguns não. Alguns com sucesso, outros não tanto", ele relembrou. Bosch tem uma rotina intensa se dividindo pelas cozinhas de seus restaurantes. "Eu gosto da minha rotina, mas eu tenho a sensação de quando eu chego em casa, faltam umas 4 horas pra eu terminar o dia", ele diz. Relativamente, ele demorou para abrir seu próprio estabelecimento enquanto rodava por cozinhas de outros restaurantes de São Paulo. A ideia do Tanit surgiu em 2015 e a casa abriu em 2016. "Se alguém tivesse me dado a oportunidade em 2010 ou 2011, quando eu cheguei, de abrir um restaurante, eu não sei se eu teria tido o sucesso que eu tive. Teria feito um restaurante mais gastronômico, ou contemporâneo, ou chique, ou sei lá, molecular. E eu acho que naquela época o Brasil não estava preparado pra isso", analisou Bosch. Leia o perfil completo no UOL. João Antônio Lara Nunes, o homem do carro amarelo Reprodução/ Instagram Personalidades A volta do "homem do carro amarelo" Uma das figuras mais excêntricas da cidade de São Paulo voltou à ativa estacionando seu conversível amarelo em ruas de muito movimento. É João Antônio Lara Nunes, 78 anos, mais conhecido como "homem do carro amarelo". São mais de duas décadas de reputação conquistada com o mero ato de ficar parado em pé junto ao carro estacionado. Mas João andou fora de combate nos últimos anos. Por um lado, teve problemas de saúde. Por outro, seu Farus ano 1989, que imita o design de uma Ferrari, precisava de uma restauração, que finalmente foi realizada. A mecânica do Farus, que traz motor 2.0 do Chevrolet Monza, foi refeita passando do funcionamento a álcool para gasolina. A parte interna do veículo, incluindo tapeçaria e acabamento do volante, também foram restaurados. Todo o trabalho durou quatro meses. O veículo também receberá placa preta de item histórico. Segundo a família, Nunes deve retomar em breve seu hábito de ficar parado em grandes ruas e avenidas paulistanas. Mais detalhes sobre o retorno do "homem do carro amarelo" estão na matéria do UOL. Vista do antigo complexo industrial da Antarctica Paulista na Mooca Eduardo Knapp/Folhapress Urbanismo Como renovar e preservar a Mooca? Em sua coluna no UOL, Raul Juste Lores analisa as possibilidades que o bairro da Mooca (zona leste) oferece para ser renovado e, ao mesmo tempo, preservado com sua riqueza de lugares históricos que agora são propriedade de grandes companhias como a Cyrela, a Reag e a Prevent Senior. O colunista lembra que é possível uma modernização que mantenha características originais de uma região. Ele destaca seu temor no que serão transformados locais da Mooca que marcaram época. A Cyrela comprou em leilão o prédio da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. A Prevent Senior é dona do complexo industrial que pertencia à companhia de bebidas Antarctica. E a Reag deve controlar o Clube Atlético Juventus e seu estádio da Rua Javari através do regime de SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Em seu texto, Lores fala do descaso na região e analisa como em outros países regiões de valor histórico como a Mooca foram recuperadas. É um texto bem interessante para quem se preocupa com uma cidade melhor que não perde sua personalidade. Leia aqui a coluna completa no UOL. Publicidade Compartilhar essa edição



