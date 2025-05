Duas ocorrências na semana passada transformaram passeios divertidos em experiências ruins ou até dramáticas.

No estádio Morumbi, três torcedores do São Paulo (um pai e dois filhos adultos) foram atingidos por uma placa de ferro usada como proteção da arquibancada durante o jogo do time contra o Libertad do Paraguai.

Um dos irmãos teve ferimentos mais leves. Outro teve fratura no crânio, mas recebeu alta do hospital no domingo à tarde.

O caso mais grave foi o do pai dos rapazes, internado na UTI também com fratura no crânio. Ele apresentou complicações pulmonares e segue internado nesta segunda-feira (19). Leia matéria do UOL com detalhes do acidente.

Já no autódromo de Interlagos, num dos show que a banda de rock System of a Down fez na cidade, uma cadeirante com a doença dos ossos de vidro alegou ter sido desrespeitada e maltratada pela produção do evento. Leia mais no UOL.