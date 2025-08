Paulo Maluf, em foto de arquivo Reprodução/ Prado/Câmara dos Deputados (Fotos Públicas) Maluf paga à Prefeitura: saiu barato Marcelo Orozco Como prefeito de São Paulo em duas oportunidades — além de governador do Estado e candidato à presidência da República —, Paulo Maluf sempre esteve sob desconfiança e denúncias de desvios de verbas nas notórias "obras de Maluf" para seu enriquecimento. Na semana passada, a família Maluf entrou em acordo com o Ministério Público de São Paulo para ressarcir a Prefeitura em um valor de R$ 210 milhões. O acordo é referente ao caso de desvio de verbas municipais ocorridos de 1993 a 1998. Paulo Maluf e algumas empresas de sua propriedade são acusados de desvios de cerca de R$ 300 milhões referentes às obras do túnel Ayrton Senna e da avenida Água Espraiada (atualmente avenida Jornalista Roberto Marinho) durante sua segunda passagem pela Prefeitura. Além deste caso, segue em vigor contra Maluf e um de seus filhos uma ordem de prisão expedida em 2007 a pedido da Promotoria de Nova York (EUA) por acusação de lavagem de dinheiro desviado da gestão municipal de São Paulo. Mas esse acordo da semana passada não zerou os valores que Maluf precisaria devolver à Prefeitura. Entre os vários acordos que a família já fez (como um de R$ 44 milhões em janeiro de 2023) e continua por fazer com o Ministério Público, ainda resta um prejuízo de cerca de R$ 780 milhões à Prefeitura. Maluf, hoje com 93 anos, foi prefeito da capital de 1969 a 1971 (indicado durante a ditadura militar) e de 1993 a 1997 (eleito democraticamente). Em 2017, o ex-prefeito foi condenado a nove anos e sete meses de prisão pela 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) pelos casos de desvio do túnel Ayrton Senna e da avenida Água Espraiada. Pela sentença, Maluf passou cerca de seis meses preso na Papuda, em Brasília, e depois se transferiu para prisão domiciliar até maio de 2023. Leia aqui a matéria com mais detalhes sobre o novo acordo da família Maluf e aqui sobre o prejuízo à Prefeitura. Ambas são da Folha de S. Paulo. Publicidade Visão aérea de um dos campos de futebol de várzea no Campo de Marte, na Zona Norte da cidade de São Paulo Danilo Verpa/Folhapress Futebol Várzea ameaçada No passado, quando campos de futebol de várzea se espalhavam pela capital, vários craques foram descobertos e se tornaram profissionais da bola. Hoje, com tantas construções que tomaram essas áreas, restam poucos campos e a ascensão de um jogador ao profissionalismo é quase inexistente. O que ainda persiste é o lazer e a competitividade entre os clubes. O pior é que a situação do futebol de várzea parece só se agravar. Clubes que disputam suas partidas nos campos existentes no Campo de Marte (zona norte) desde os anos 1970 agora temem ser expulsos do local devido à concessão para a criação de um novo parque municipal. Há toda uma estrutura de vestiários, lanchonetes e canchas de bocha que estão ali há décadas, autorizados pela Aeronáutica, antiga proprietária, e que costumam reunir milhares de pessoas aos finais de semana. Clubes receberam notificação para deixar o local. No mês passado, a SVMA (Secretaria do Verde e Meio-Ambiente) enviou o documento à associação dos clubes do Campo de Marte para que desocupem quatro centros de convivência anexos aos campos—que a pasta passou a tratar como "ocupações irregulares". Secretaria alega cumprir exigência do contrato de concessão do Parque Campo de Marte. Assinado em janeiro, o texto prevê disponibilizar a área concedida "livre e desimpedida" à concessionária. Ao UOL, a prefeitura confirmou que os clubes terão que sair, mas que voltarão no futuro. Já a nova concessionária diz não ter interesse na saída dos clubes. O Consórcio Campo de Marte pagou R$ 308 mil em outorga fixa para assumir o futuro parque. Leia matéria completa do UOL. A gente quer ser um Flamengo, e vamos ser. Romeu Tuma Jr. Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians em entrevista coletiva na qual falou sobre os atuais problemas financeiros graves e escândalos de gestões anteriores que afligem o clube de maior torcida de São Paulo Futuro do metrô de São Paulo Arte/UOL Transporte público O futuro do metrô de São Paulo O UOL publicou uma matéria detalhada sobre o futuro do metrô de São Paulo com a construção de novas linhas e a ampliação das já existentes. O mapeamento feito pela reportagem inclui a ida do metrô para fora dos limites da capital, com a implantação de duas estações em Guarulhos, numa expansão da linha Verde, que por enquanto chega à Vila Prudente, na zona leste. A previsão é de seis novas linhas: Linha 6- Laranja: Nova rota, da Brasilândia até a São Joaquim

Linha 16- Violeta: Nova rota, da Oscar Freire à Cidade Tiradentes

Linha 17- Ouro: Nova rota de monotrilho do Morumbi ao aeroporto de Congonhas

Linha 19- Celeste: Em fase inicial de projeto, do Anhangabaú a Guarulhos

Linha 20- Rosa: Em fase inicial de projeto, da Lapa a Santo André, no ABC

Linha 22- Marrom: Em fase inicial de projeto, do Sumaré a Cotia Leia aqui todos os detalhes na reportagem do UOL baseada em dados fornecidos pelo metrô de São Paulo. Edifício Martinelli foi o primeiro arranha-céu de São Paulo Rubens Cavallari/Folhapress História Edifício Martinelli novamente aberto para visitas Primeiro arranha-céu da capital paulista, com construção iniciada em 1924 e inaugurado em 1929 (quando São Paulo tinha apenas prédios de 5 andares, no máximo), o Edifício Martinelli volta a ter visitas guiadas. A construção histórica de mais de 100 metros de altura retoma as visitas a seus últimos andares nesta terça-feira (5). A expectativa é receber 150 pessoas por semana em grupos de até 25 pessoas, sempre às terças-feiras. Os passeios têm duração de 45 minutos, com seis horários disponíveis entre 12h30 e 17h30. As visitas serão conduzidas por guias do programa Vai de Roteiro, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. A reserva é gratuita e os ingressos são liberados no perfil oficial do Martinelli no Instagram toda quinta-feira ao meio-dia para a visita na terça-feira seguinte. O prédio vem passando por obras de restauro para virar um complexo cultural e turístico. Projetado pelo arquiteto Giuseppe Martinelli, que ficou obcecado com a ideia de construir um prédio de 100 metros em São Paulo, o edifício já foi o lugar onde a elite paulistana circulava para ver e ser vista. Também pertenceu por um período ao governo da Itália até ser confiscado por causa da Segunda Guerra Mundial. Funciona como hotel e criou uma fama de mal-assombrado. O UOL fez reportagem sobre esse retorno das visitas ao Edifício Martinelli. Leia aqui. Festa da Nossa Sra. Achiropita Getty Images Diversão Bixiga além da Festa da Achiropita Com a abertura da tradicionalíssima 99ª Festa de Nossa Senhora Achiropita no último fim de semana, o Nossa UOL aproveitou para fazer um roteirinho básico de diversões no "bairro" do Bixiga (oficialmente, Bela Vista) para aproveitar mais coisas além dos festejos anuais. A Festa da Achiropita se estende até o fim do mês e espera-se que atraia 25 mil pessoas por dia de funcionamento. Devem ser utilizadas 20 toneladas de farinha, 12,5 de macarrão, 15 de muçarela, 20 mil litros de molho de tomate e é previsto o consumo de 40 mil litros de bebidas. Mas, além da Festa, há outras boas coisas a explorar no Bixiga para quem for passear em suas ruas. A reportagem destaca, com horários e detalhes: Cantina Achiropita;

O centro cultural de Vila Itororó;

A feirinha de antiguidades aos domingos na praça Dom Orione (esquina das ruas 13 de Maio e Rui Barbosa);

o Samba da Treze, nos sábados à noite;

os teatros do Bixiga;

a padaria Italianinha, fundada em 1896, que continua no mesmo endereço desde a inauguração (rua Rui Barbosa, 121) e ainda preserva o forno original;

os restaurantes italianos como a Cantina C Que Sabe…, que funciona há 94 anos;

a Casa de Dona Yayá. Leia aqui o roteiro com mais detalhes. Publicidade Compartilhar essa edição