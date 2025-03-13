Segunda-feira, 06/10/2025 A intoxicação por metanol pode cegar ou até matar uma pessoa Fiocruz imagens Metanol nas bebidas: o terror que vem de algo tão comum Marcelo Orozco Nada na semana que passou (e o assunto ainda prossegue) monopolizou tanto as atenções populares quanto os casos de intoxicação por metanol causado por bebidas adulteradas. Instaurou-se um terror coletivo absolutamente compreensível. Porque o risco de morte vem de algo muito comum e banal. Você vai a um bar para uma happy hour ou para relaxar no fim de semana, toma um drinque com bebida adulterada e acaba com mal-estar, cegueira irreversível ou até mesmo morre por envenenamento. O perigo é de alcance nacional, mas as duas primeiras mortes confirmadas por consumo de metanol foram na capital paulista. Entre inúmeras notícias imediatas de casos e das primeiras movimentações das autoridades para reverter o quadro, algumas matérias buscaram colocar ordem e informar sobre os perigos e desdobramentos. Elas se aplicam à cidade de São Paulo tanto quanto ao resto do país. Em reportagem do UOL, o doutor em química Thiago Carita Correra, professor do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP, explicou que o metanol pode surgir em bebidas alcoólicas por erro no processo de produção ou por adulteração proposital. Ele apontou que o metanol pode se formar numa bebida mesmo dentro da fábrica. E a contaminação é mais propensa a acontecer em destilados que em bebidas como cerveja e vinho. "Materiais como cevada e trigo geram menos metanol. Frutas com mais pectina, como uvas e maçãs, utilizadas em vinhos, podem produzir um pouco mais, mas ainda em níveis baixos", disse o químico. Outra matéria do UOL apurou os efeitos da onda de metanol nos bares de São Paulo no primeiro "sextou!" após a explosão de notícias sobre casos causar certo pânico coletivo. "Até agora não vendi um copo de gim", disse uma comerciante do bairro de Santa Cecília (centro) na noite de sexta-feira (3) à reportagem. Os frequentadores de bares da região simplesmente estavam evitando pedir destilados que costumavam ter ótima saída. Resta esperar que sejam tomadas medidas para que esse pesadelo acabe para a população. Publicidade Trajeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte e do TIM (Trem Intermetropolitano) Arte UOL Transporte Como estão os trens intercidades? Quatro projetos de trens ligando São Paulo a cidades do interior começaram a avançar além do papel, segundo reportagem do UOL. Apenas um projeto está num estágio mais adiantado: o São Paulo-Campinas. O início das obras já está previsto para maio de 2026 e os trens deverão fazer o percurso entre as duas cidades em 1h04. Na capital, o terminal será na estação Água Branca (zona oeste). O leilão do projeto São Paulo-Campinas aconteceu em fevereiro, e o contrato de concessão à iniciativa privada já está firmado, segundo a SPI (Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos). O Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que venceu, é formado pela empresa chinesa CRRC e pela brasileira Comporte. Trecho São Paulo-Sorocaba já teve estudo aprovado e passou pela fase das audiências públicas. E os projetos SP-Santos e SP-São José dos Campos estão em fase de estudo, segunda de seis etapas até o início das obras. Saiba mais detalhes sobre os trens intercidades na matéria do UOL. O que se vê é uma sucessão de manobras protelatórias do município, que culminaram na entrega de um plano imprestável. Ministério Público de São Paulo Em documento avaliando o plano da prefeitura da capital paulista contra as chuvas Comportamento Rolê do adesivo oculta placas de trânsito Ah, a irresponsabilidade da juventude (pelo menos, supõe-se que sejam jovens fazendo isso)... A prática nem é exatamente nova, mas se intensificou recentemente em São Paulo graças ao Instagram: o rolê do adesivo, em que grupos colam etiquetas em placas de trânsito numa competição de demarcação de território. As turmas de adesivos reúnem de motociclistas a grafiteiros, que grudam seus stickers na infraestrutura viária. Via Instagram, há até intercâmbio com grupos semelhantes no exterior. Um dos grupos mais populares de São Paulo é a Turma da Placa, que reúne as intervenções no Instagram desde o ano passado e acumula cerca de 3 mil seguidores. Membros dos grupos preferem não se identificar ao passar informações, mas se empolgam com a adesivagem. O grupo Os Cola é ainda maior: 13 mil seguidores nas redes sociais, além de trabalhos que envolvem grafite e lambe-lambes. "O mais importante para mim é a satisfação estética. Fico feliz de ver ilustrações bonitas colorindo a cidade", explicou ao UOL um dos membros do Os Cola, sob condição de anonimato. Só que placas de trânsito são muito importantes para orientação e alerta para motoristas e pedestres. Cobrir a informação que elas dão é uma ilegalidade. "O artigo 82 do CTB veda a afixação de inscrições, legendas e símbolos em placas de sinalização, reforçando que qualquer adulteração ou comprometimento da sinalização oficial é irregular", disse Marco Fabricio Vieira, advogado e pesquisador especializado em trânsito. O especialista afirma que os adesivos comprometem a visibilidade da sinalização, elevam o risco de acidentes e causam confusão — além de gerarem custos de reparo aos cofres públicos. Além de infringir o código de trânsito, a adesivagem pode incorrer em crime com dano qualificado, com multa e detenção de até três anos. Leia mais detalhes sobre o rolê do adesivo na reportagem do UOL. Carro abandonado em São Paulo Divulgação Coletividade Caiu a multa para carro abandonado A Prefeitura de São Paulo reduziu em 96% o valor da multa aplicada a carros considerados abandonados em vias públicas. Por lei municipal, qualquer veículo parado no mesmo lugar por mais de cinco dias pode ser considerado como "abandonado", mesmo sem indícios de deterioração. De 2023 até 18 de setembro último, a multa impiedosa para dono de carro abandonado tinha o valor de R$ 25 mil. Agora passou a ser de meros R$ 929. O problema foi que o altíssimo valor da multa anterior fez com que os proprietários não se interessassem em recuperar seus automóveis guinchados. Muitas vezes, a multa era maior que o valor do próprio carro. Assim, os pátios que recebem carros recolhidos por abandono ou outros motivos ficaram ainda mais cheios. Os veículos não reclamados pelos donos são leiloados periodicamente. O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) estima que há mais de mil veículos abandonados, aguardando remoção nas vias públicas paulistanas. Segundo a administração do município, cerca de 90% dos veículos removidos são sucatas ou têm baixo valor comercial. Leia mais sobre a multa para carros abandonados. Uma beleza de massa do restaurante Picchi Divulgação Gastronomia Para quem gosta de uma boa massa Em mais um de seus balanços com as melhores dicas para apreciar a culinária paulistana, Nossa trouxe quatro restaurantes italianos que são perfeitos para quem leva massas muito a sério. Um é o Picchi, do chef Pier Paolo Picchi, um dos mais respeitados da cidade. O destaque é para a massa longa ao ragu de linguiça calabresa com lentilhas e demi-glace. O restaurante fica nos Jardins (zona oeste). Com uma tradição de 76 anos em funcionamento, o Jardim di Napoli tem como carro-chefe seu renomado polpetone, mas oferece outras opções saborosas, como espaguete à bolonhesa com filé-mignon à milanesa. A casa fica na Vila Buarque (centro). O Caco, em Pinheiros (zona oeste), nem é um restaurante tipicamente italiano, mas arrasa em suas massas. O sacotini sobre demi-glace fica até rechonchudo, tamanha a generosidade da porção de pescoço de cordeiro desfiado no recheio. E há a possibilidade de comprar as massas do Mesa III, no Sumaré (zona oeste), para finalizar em casa. As receitas da chef Ana Soares são boladas pensando nesse cliente que quer dar o arremate em sua própria cozinha, combinando pratos e molhos. Uma porção para dois do ravióli de queijo meia cura pode ser combinada com o pesto e, na hora de servir, com pimenta moída. Confira mais informações e endereços na lista do UOL. Publicidade Compartilhar essa edição



