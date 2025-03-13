Divulgação Mineirices paulistanas: a nova leva de cozinha de Minas Marcelo Orozco São Paulo está com novidades em bares e restaurantes de cozinha mineira. Uma reportagem de Nossa fez um levantamento das casas mais recentes na capital que vêm fazendo comida caipira à moda de Minas Gerais com um toque novo. Jovens cozinheiros talentosos vêm cruzando a linha da cozinha mineira 'tradicional', incorporando técnicas e sabores de outros países ou cantos do país. "A autêntica comida mineira vem ganhando contornos mais modernos", defende Mário Santiago, chef do Lena, o mais recente restaurante do gênero a ser aberto em SP. A lista elaborada pela reportagem traz os seguintes estabelecimentos: Restaurante Lena , em Pinheiros, que se destaca pela a galinhada com gema curada no shoyu e frango de pele crocante;

, em Santa Cecília, com vários tipos de pão de queijo recheado para acompanhar suas cachaças; Café Quente da Boca, em Pinheiros, com café coado e, para acompanhar, quitutes típicos como a empada de galinhada. Leia mais detalhes na matéria do UOL. Publicidade Fábio Donato, da Castelões Cantina e Pizzaria Mauro Holanda Tradição Quem comanda a Castelões? Aos 101 anos, a Castelões, no Brás (zona leste) é pizzaria mais antiga do Brasil em funcionamento. E Nossa trouxe um perfil de quem comanda hoje esse estabelecimento tradicionalíssimo: Fábio Donato, neto do co-fundador Vicente Donato. Antes de Fábio, hoje com 52 anos, seu pai João também foi comandante da Castelões. Ou seja, sempre foi um negócio de família, como nas melhores casas de comida italiana. "Minhas primeiras memórias são de chegar cedo na cantina com meu pai e ele ir verificar como é que a massa da pizza estava. Aquele cheiro é algo que eu não consigo explicar, mas hoje, consigo entender o que acontece durante a fermentação simplesmente pelo olfato", contou Fábio. O gozado é que, apesar de trabalhar na Castelões desde os 15 anos de idade, Fábio não imaginava na juventude que herdaria o restaurante. Tanto que foi cursar engenharia e chegou a se formar. Uma doença do pai acabou forçando o encontro dele com seu destino inescapável. "Acabei assumindo a posição do rei, quando meu pai faleceu", ele lembrou. A grande herança que ele recebeu do avô e do pai: procurar sempre a receita mais original e atemporal. "Não há como você fazer uma releitura se você não consegue fazer o original. Tem que se entender a receita, o contexto, o tempo", falou Fábio. Leia o perfil completo do comandante da Castelões no UOL. Odeio gente sem curiosidade Chantal Kopenhagen Goldfinger Dona da marca de chocolate GoldKo, em entrevista ao UOL Daniel Farias/UOL Lazer Ciclovia democrática Uma matéria do UOL mostrou como os paulistanos vêm fazendo bom uso da ciclovia da marginal Pinheiros, a maior da região metropolitana com mais de 22 km de extensão. Ela começa na altura da avenida Miguel Yunes, na zona sul, e vai até a estação Villa-Lobos-Jaguaré, na zona oeste, e funciona todos os dias, das 5h30 às 18h30. O acesso é gratuito e a estrutura conta com iluminação, banheiros, pontos de água, atendimento em caso de acidente e uma rede de cafés, oficinas, lojas especializadas e aluguel de bicicletas. Não tem cruzamentos com ruas, avenidas ou sinais de trânsito, muito menos pedestres para atrapalhar as pedaladas. A dinâmica da ciclovia varia conforme o dia e o horário. Durante a semana, das 5h30 às 9h30, ela funciona como pista de treino, permitindo velocidades mais altas. Depois, o espaço se torna mais voltado ao lazer. Aos fins de semana, o fluxo se organiza em etapas: no início da manhã predominam os atletas; em seguida, aparecem os ciclistas de mountain bike; e, por fim, famílias com crianças e bicicletas de passeio. Há banheiros, restaurantes e oficinas, e a preocupação com assaltos, que era frequente tempos atrás, diminuiu. A vigilância está reforçada. "Tem sempre movimento nos horários que eu venho. Então me sinto segura em relação a assalto", diz a administradora de empresa Marcelle Samico, uma frequentadora recente da ciclovia da marginal Pinheiros. Além dos ciclistas, há quem tenha encontrado na ciclovia uma oportunidade de negócio. Um exemplo é Leandro Campos, que mantém ali um café e uma loja de bicicletas, com produtos de marcas especializadas e até seguro para bike. Leandro conta que o lugar tem algo especial: "Muita gente se surpreende. Ouço direto: 'Cara, nunca imaginei que dentro da ciclovia eu pudesse estar feliz assim'". Leia a matéria completa. Instants/Getty Images/iStockphoto Comportamento O perigo das festas secretas Uma grande e eterna preocupação de pais e mães é com o que seus filhos adolescentes fazem em festinhas com os amigos. Uma reportagem do UOL destacou um perigo que vem acontecendo na capital: festas secretas com open bar organizadas por alunos de escolas de elite. A matéria se baseou em relatos, sob condição de anonimato, de três mães com filhos envolvidos nesses eventos clandestinos. As mães contaram como seus filhos — estudantes de colégios tradicionais da capital paulista — passaram a frequentar festas organizadas por comissões de formatura ou grupos de alunos, muitas vezes com venda de convites e promessas de open bar. As mães têm filhos matriculados nos colégios Santa Marcelina e Poliedro, mas afirmam que alunos do Mackenzie, Fecap e Etapa também participam dos eventos. Uma dessas festas ocorreu numa noite de quinta-feira num galpão que, aparentemente, era de uma concessionária de automóveis desocupada. Havia dois enormes balcões servindo livremente bebida alcoólica para os alunos menores de idade. Uma das mães ouvidas, que levou o filho até uma festa, relatou: "Me preocupo muito com o consumo de álcool. Na minha época, tinha coisa do RG falso, mas pelo menos tinha adulto supervisionando. Permito que ele vá, mas combinamos que ele não pode beber nesses eventos". Outra mãe relembra um caso com seu filho numa festa em uma mansão no Morumbi. "Achei estranho, coloquei o endereço no Google e vi que era um Airbnb. Na hora de buscar, uma da manhã, só tinha adolescente bêbado no jardim, menina andando sozinha na rua para pegar Uber. Era uma rua sem saída, ali perto da marginal. Um lugar perigoso", lembra a mãe, identificada como Letícia (nome fictício). Ela acrescentou: "Depois ele (o filho) falou que uma pessoa que parecia ser a mãe da aniversariante botava os bêbados para fora para não estragarem a casa. Era isso: um adulto mais preocupado com o imóvel do que com os jovens". Leia aqui a matéria completa. Divulgação Cultura Antiga boate dá lugar ao teatro O prédio em que antigamente funcionou a notória boate Lions hoje está transformada num grande polo de teatro na capital. O edifício fica na esquina da avenida Brigadeiro Luís Antônio com a rua Maria Paula, no centro de São Paulo, e serve agora de sede de um projeto inédito nas artes cênicas do país. Com 12 andares, o edifício passa a abrigar o recém-criado Instituto Brasileiro de Teatro (IBT), com salas de ensaio, oficinas, cursos, espetáculos e programação gratuita ou a preços acessíveis. O centro cultural vai funcionar quase a semana toda —só fecha às terças-feiras— e será inaugurado em 29 de agosto, com a temporada de duas semanas do espetáculo "Apenas o Fim do Mundo", do grupo Magiluth. "Mais do que um centro cultural para a população, é também um grande equipamento para a classe teatral", diz o ator Thiago Albanese, diretor executivo do instituto. "Embora o IBT seja um instituto privado, sem fins lucrativos, a gente está entregando um equipamento público para a cidade". Leia a reportagem completa do UOL. Publicidade Transporte Congonhas internacional Antes da inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos em Cumbica, em 1985, o menor e histórico Aeroporto de Congonhas, na zona sul, abrigava todos os pousos e decolagens de voos internacionais na capital. Esses dias podem voltar parcialmente em breve. A Aena, concessionária que administra Congonhas atualmente, anunciou planos de retomada de voos internacionais a partir de 2026. A princípio, essa retomada seria apenas para aviação executiva. Mas há planos de implantação de voos comerciais para países da América do Sul (como Argentina e Chile) a partir de julho de 2028, data prevista para a conclusão das obras de ampliação do aeroporto. Leia mais detalhes em reportagem da Folha de S. Paulo Compartilhar essa edição



