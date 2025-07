Segunda-feira, 28/07/2025 Morango do amor Divulgação/Caseirinhos Gourmet Doceria Moranguinhos lucrativos Marcelo Orozco De onde surgem essas modas repentinas que, de uma hora para outra, parecem estar em todo lugar o tempo todo? Já tivemos paletas mexicanas, food trucks, cervejas artesanais, brigadeiro de colher, bolo de pote e agora a bola da vez é o morango do amor. Sabe quem nem está ligando para a origem da modinha? As confeiteiras, na maioria pequenas empresárias, que fazem morango do amor. A partir do boom do doce nas redes sociais, o faturamento de várias delas pulou para cima. Há quem fature entre R$ 20 mil e R$ 70 mil numa única semana só com morangos do amor, segundo reportagem da Folha de S. Paulo que tentou localizar a origem da moda atual e entrevistou produtoras de várias partes do país - inclusive, é claro, a cidade de São Paulo. Uma delas é a confeiteira Neliane Carvalho dos Santos Santiago, dona da Neli Doces, que funciona há quatro anos na cozinha da casa dela no bairro Rio Pequeno (zona oeste de São Paulo). Ela só atende delivery. "É uma loucura. Parece Páscoa", disse Neliane sobre o momento atual de produção de morangos do amor, que ela compara ao período tradicionalmente de maiores vendas para confeitarias. Neliane estava com suas vendas em baixa quando soube do sucesso dos morangos do amor na internet no início de julho e começou a produzir a guloseima. Começou fazendo 20 unidades por dia. Já está num patamar entre 130 e 150 unidades por dia. "[O morango do amor] Subiu as nossas vendas de tal maneira que temos clientes novos todos os dias", falou. Até mesmo grandes redes franqueadas de confeitarias, como a Sodiê e a Amor aos Pedaços, colocaram os morangos do amor à venda para aproveitar a onda. O morango do amor tem a fruta envolvida em brigadeiro branco e calda de açúcar e se inspira na tradicionalíssima maçã do amor. Segundo a reportagem da Folha, especialistas afirmam que é difícil dizer qual foi o primeiro vídeo com morango do amor que viralizou na internet. As buscas pelo doce começaram a subir lentamente em junho e, finalmente, explodiram em meados de julho, de acordo com indicadores do Google Trends. Mas há vídeos no TikTok datados de maio. Leia aqui a reportagem completa da Folha. Publicidade O boteco de verdade brilha no improvável, no improviso. Chico, o Vendedor Raiz Comediante e comentarista de bares nas redes sociais, sobre o que torna autêntico um boteco, em declaração ao Guia da Folha. Bianca Giacomelli, do Borgo Mooca Ricardo Dangelo Gastronomia Da Mooca para o centrão Para quem gosta de saber quem comanda restaurantes bem conhecidos de São Paulo, o Nossa UOL trouxe um perfil de Bianca Giacomelli, a comandante do Borgo Mooca, entre Santa Cecília e Vila Buarque, na fronteira do centro com a zona oeste. Descendente de italianos de Vêneto e Trentino que se instalaram na Mooca (zona leste), Bianca se inspira em tudo que viu sua família cozinhar décadas atrás para dar seu toque do bairro de origem em seu cardápio. "Lembro disso como se fosse hoje: o cheiro já subia às 9 horas da manhã, conta Bianca, fechando os olhos de saudade. A reportagem conta toda a trajetória de Bianca pelo mundo, aprendendo a ser cozinheira profissional e, finalmente, chef no retorno a sua cidade natal. Sua primeira versão do Borgo foi aberta na Mooca mesmo, em 2017. "O primeiro imóvel que eu olhei era uma casa azul, horrorosa, cafona. Mas pra mim fazia todo sentido, porque era atrás do Clube Juventus, o clube onde eu cresci", lembra a chef. Mas sua formação de cozinha envolvia muita influência da culinária francesa, longe das cantinas italianas tradicionais. Isso fez com que o Borgo não explicasse entre os mooquenses de raiz e deixasse quem morava em outras regiões reclamando que o restaurante era ótimo, mas distante. Daí surgiu a ideia de transferir o Borgo para uma região central, mas mantendo a palavra Mooca no nome. Leia o perfil completo no UOL. Um homem de 36 anos foi baleado nas costas em tentativa de roubo a moto perto do Terminal João Dias, zona sul de São Paulo Reprodução/X Trânsito Motos em perigo Não é fácil a vida de quem tem motocicleta em São Paulo. De um lado, bandidos de olho para roubar o veículo. De outro, o risco de um acidente fatal. Duas matérias trataram desses fatores. O UOL fez uma lista das motos mais roubadas na capital só no ano de 2025. Foram 17.582 ocorrências de janeiro a maio, período coberto pelo levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública do Governo de SP. O top 5 das campeãs de roubos tem essas motos: Honda CG 160 - 5.632 ocorrências

Honda CG 150 - 1.184 ocorrências

Yamaha Fazer 250 - 811 ocorrências

Honda CG 125 - 749 ocorrências

Yamaha XTZ 250 - 622 ocorrências Saiba mais detalhes na reportagem do UOL. Já a Folha de S. Paulo publicou um dado chocante: em dez anos, os motociclistas passaram de 32% para 47% do total de mortes no trânsito de SP. O levantamento foi feito pelo DeltaFolha com base em números de acidentes fatais do Detran-SP de janeiro de 2015 a junho de 2025. Os motociclistas hoje lideram de longe a estatística, deixando os pedestres em 2º lugar. Há dez anos, os pedestres eram as principais vítimas fatais do trânsito de São Paulo, com 41,6% do total de mortes. Hoje, os pedestres representam 36%. Leia aqui a reportagem completa da Folha. Laerte Total Reprodução Cultura A pequena editora que organiza a obra de Laerte A obra da quadrinista e cartunista Laerte Coutinho, ou apenas Laerte, já acumula mais de 50 anos de desenhos bem humorados ou, às vezes, reflexivos e beirando o absurdo. Apesar de todo o prestígio que Laerte tem em sua área, não é um gigante do mercado editorial que vem organizando e publicando compilações de sua obra em vários volumes. É uma minúscula companhia paulistana chamada Z Edições, que vem lançando os livros da coleção "Laerte Total". O responsável pela Z Edições é Heinar Maracy, um amigo de longa data da desenhista. "Sou provavelmente o maior arquivista da Laerte. Tenho coisas que nem ela sabe que publicou", comentou Maracy para reportagem da Folha. Leia a matéria completa sobre Laerte na Folha de S. Paulo. 11.fev.2015 - Mulher lava a calçada no interior de SP Silva Junior/Folhapress Boletos Descontão na conta de água? Um novo programa chamado Tarifa Social Paulista amplia o acesso ao desconto na conta de água e esgoto para famílias que vivem em áreas mais pobres dos municípios em que a Sabesp presta serviço - a capital entre eles. A dedução pode chegar a 78%. A instituição desse programa foi anunciada pelo governo do Estado na semana passada. O anúncio acontece um ano após a privatização da Sabesp ser oficializada. O objetivo do programa é apoiar a população de baixa renda e impulsionar a universalização do saneamento, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Estima-se que cerca de 748 mil novas famílias (ou quase 2,2 milhões de pessoas) passem a ser beneficiadas por este programa. Leia matéria completa no UOL. Tati Bernardi, escritora e apresentadora Reprodução/Instagram Literatura CasaFolha lança curso da escritora Tati Bernardi Desde semana passada, a escritora e roteirista Tati Bernardi, também colunista da Folha de S. Paulo, integra a Jornada Literária da CasaFolha, o streaming de conhecimento lançado pelo jornal no ano passado. Em vídeos-aulas disponíveis para membros assinantes da CasaFolha, Tati ministra o curso "Crônicas e escrita autobiográfica", duas especialidades literárias com que ela ganhou destaque nos últimos anos. Em seu curso, Tati explica seu processo de formação como escritora, fala de suas influências e dá diversas dicas para quem quiser trabalhar com as palavras, desde o despertar da criatividade e a procura de um tema até a reação do público diante da obra. "Eu escrevo o dia inteiro, eu atiro para todo lado: faço podcast, faço filme, faço série, faço livro, faço crônica para jornal, faço peça de teatro", diz Tati, conhecida por textos que misturam a realidade pessoal com a ficção. Saiba mais sobre as aulas da Tati Bernardi na matéria da Folha e no hotsite do curso.