Segunda-feira, 13/10/2025 O Jamile antes do desastre da semana passada Reprodução/Instagram O preço da fama: a tragédia no restaurante do chef Fogaça Marcelo Orozco Além do que traz de bom, a fama também funciona no sentido contrário. Foi o que aconteceu com o chef Henrique Fogaça na tragédia do desabamento de parte do teto do restaurante Jamile, na Bela Vista, na semana passada. Uma cozinheira soterrada pelos escombros. Suênia Maria Tomé Bezerra tinha 51 anos. Outras sete pessoas ficaram feridas. No momento do acidente, 20 pessoas estavam trabalhando no local. O restaurante ainda não tinha aberto para atender clientes no horário de almoço. Por assinar o cardápio do restaurante, o jurado do MasterChef Brasil desde 2014 teve seu nome imediatamente colocado em destaque nos títulos e nos primeiros parágrafos de matérias sobre o desastre. Rapidamente, o local poderia ser rebatizado de "restaurante do chef Fogaça". É algo natural em jornalismo. Se uma pessoa razoavelmente conhecida do público (ou famosa mesmo) está envolvida em uma notícia, a tendência sempre é "puxar" o nome dela como destaque da matéria. Atrai mais atenção dos leitores que uma notícia apenas com desconhecidos. Mas, nos dias de hoje, uma notícia implicitamente negativa pode gerar o dito cancelamento e um estrago à reputação de alguém. Fogaça é apenas o chef que criou o cardápio do restaurante. Ele não é um dos proprietários, não está na administração ou no dia a dia na cozinha do estabelecimento, tampouco é o arquiteto da obra que desabou. Poucas horas depois do acidente, na quarta passada (8), Fogaça se pronunciou através de sua assessoria de imprensa, porque estava fora do país. Manifestou solidariedade à família da funcionária morta e aos feridos no desabamento. Também foi incisivo ao esclarecer que não tem qualquer relação profissional com o Jamile além de ter criado o cardápio. O Jamile foi fundado em 2015 e foi premiado pelo Guia Michelin neste ano de 2025. Ganhou status de um dos principais restaurantes da região central de São Paulo. Uma matéria do UOL contou como era o funcionamento do restaurante e detalhes de seus ambientes até o acidente da semana passada. Publicidade Coração de galinha do bar Jiboia Divulgação Gastronomia Haja coração! Nossa selecionou quatro lugares paulistanos para apreciar o sabor do coração de diferentes tipos. O coração de galinha indicado é o do bar Jiboia, especialmente o espetinho de coração temperado com curry, que pode acompanhar farofa de milho, vinagrete e salada de batata ou apenas pão. O restaurante fica na Vila Buarque (centro). O inusitado coração de pato é atração no Cora, do chef Pablo Inca. Na receita dele, o coração de pato puxado na frigideira ganha o reforço de pétalas de cebolas temperadas com chimichurri e purê de couve-flor com molho de ervas. O Cora também fica na Vila Buarque. Coração de boi é novidade no Jiquitaia, onde ele é primeiro marinado inteiro numa salmoura com ervas aromáticas e depois grelhado em alta temperatura. Quando servido frio, é cortado em fatias finas como rosbife e servido ao lado de salada de agrião com cebola e raiz forte (R$ 35). A casa fica no Paraíso (zona sul). E, apesar de não ser de origem animal, o coração de alcachofra também tem seu espaço. No Le Jazz, o centro da flor, que fica escondido sob as pétalas e concentra sabor delicado, é cozido lentamente com vinho e ervas aromáticas e servido com queijo tulha. O Le Jazz tem quatro unidades que ficam em Pinheiros e Higienópolis. Que um aluno desta escola tenha tido o atrevimento e o despeito de entregar uma suástica nas mãos de um professor nos envergonha e horroriza profundamente. Grêmio Estudantil do Colégio Santa Cruz no manifesto de alunos da escola na zona oeste da capital. Um professor negro recebeu de outro aluno um papel com o símbolo do nazismo, numa agressão moral racista Garrafa de vodca russa foi usada para salvar homem intoxicado por metanol Arquivo pessoal Bebidas Vodca russa: antídoto salvador Em meio ao terror das bebidas contaminadas por metanol, uma boa notícia. Doses de vodca russa trazida de viagem e dada de presente à sobrinha por uma amiga salvaram a vida de um homem de 55 anos na Vila Maria (zona norte). Cláudio Crespi tinha sido intoxicado por metanol ao beber em um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi atendido inicialmente na UPA da Vila Maria e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal José Storopolli, no mesmo bairro. A advogada Camila Crespi, sobrinha de Cláudio, contou que não havia no hospital um antídoto para o metanol. Um primo médico, que acompanhou toda a situação do tio, pediu para que a família fosse atrás de um destilado na ausência do antídoto. "Saímos de madrugada atrás do destilado e não tinha nada aberto. Meu marido lembrou da vodca russa que tínhamos ganhado de uma amiga de viagem. Fui para casa pegar a garrafa e voltei para o hospital. Entreguei a bebida nas mãos do meu primo médico, que viu que era 40% de álcool [precisava ser no mínimo 30%], e ele levou para a emergência junto com os outros médicos para administrar na sonda", contou Camila. Leia mais detalhes sobre a vodca salvadora na reportagem do UOL. Trânsito em São Paulo atrasa muita gente Divulgação Transporte Paulistano não é o que demora mais para chegar ao trabalho Se você pensa que São Paulo é a cidade em que mais se demora para chegar ao trabalho, enganou-se. A primazia agora pertence ao Rio de Janeiro e às cidades vizinhas da Grande Rio, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE divulgado no domingo (12). O levantamento do IBGE mostra que 1,3 milhão de brasileiros levam mais de duas horas para chegar ao emprego, e o Rio lidera em proporção de trabalhadores nessa situação, superando São Paulo. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 11 das 20 cidades com maior tempo de deslocamento estão no estado fluminense. Na cidade do Rio de Janeiro, 5,6% dos trabalhadores levam duas horas ou mais para chegar ao trabalho. Em São Paulo, a proporção é de 3,4% dos trabalhadores levando esse tempo no trajeto. A campeã nacional é Queimados, na Baixada Fluminense (RJ): 12,5% dos trabalhadores levam pelo menos duas horas para chegar ao emprego. A média nacional é de 1,8%. Leia mais detalhes sobre o levantamento na matéria do UOL. Placas adotadas por moradores na Vila Mariana Camila Corsini/UOL Habitação A ameaça do "efeito Dubai" na zona sul "Esta casa não está à venda". Placas como esta ficam expostas em várias residências da Vila Mariana (zona sul), numa manifestação organizada de moradores que não querem a verticalização do bairro com a construção de prédios altíssimos —uma espécie de "efeito Dubai", em referência à cidade dos Emirados Árabes Unidos. A palavra que os moradores usam é "Dubailização", em referência aos arranha-céus luxuosos da cidade do Oriente Médio. Nos arredores da praça Doutor Washington Pelúcio, pelo menos 21 casas foram para o chão, segundo moradores, para dar espaço a pelo menos três torres de projetos da construtora Cyrela, de nome "The Palace". As placas nas casas já são consequência da criação de páginas intituladas "Chega de prédios" nas redes sociais. Os moradores de Vila Mariana se dizem cansados de sofrer assédio em nome de construtoras e incorporadoras para vender suas propriedades —muitas delas adquiridas décadas atrás. A professora de educação física Meico Fugita, mora na Vila Mariana há 42 anos. Ela conta que já recebeu várias ofertas para vender a casa em que mora. A primeira ocorreu imediatamente após o enterro da mãe dela. "As incorporadoras enviavam vários representantes dizendo que os vizinhos já tinham assinado e que nós ficaríamos encurralados no meio dos prédios", relembra Meico. "Eles falam que vender é inevitável, é uma questão de tempo. O discurso é sempre de medo, ameaças veladas. Falam que é melhor vender bem agora do que depois, que se esperar muito o imóvel não vai valer nada", conta outra moradora, a fotógrafa Fabiana Marechal. Saiba mais sobre a batalha dos moradores da Vila Mariana contra o surgimento de prédios na matéria do UOL. Publicidade Compartilhar essa edição



