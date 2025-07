Segunda-feira, 30/06/2025 QT Pizza Bar, nos Jardins, que tem a 46ª melhor pizza do mundo Manuel Sá Restaurantes: SP nas listas de tops do mundo Marcelo Orozco Duas listas divulgadas na semana passada colocaram restaurantes de São Paulo entre os melhores do mundo em categorias diferentes: pizzas e carta de vinhos. No The Best Pizza Awards 2025, com cerimônia realizada em Milão, na Itália, o paulistano QT Pizza Bar foi o brasileiro melhor colocado, ficando em 46º lugar na colocação geral. A Pizza da Mooca (56º), Leggera Pizza Napolitana (63º) e Soffio Pizzeria (66º), também da capital paulista, igualmente entraram no ranking internacional. O Brasil teve mais duas pizzarias cariocas na lista, ambas em colocações abaixo das paulistanas. Leia matéria do UOL sobre The Best Pizza Awards. Já a lista anual de melhores cartas de vinhos da revista americana Wine Spectator, uma das mais respeitadas do mundo nessa área, trouxe 18 restaurantes brasileiros com cotações em número de taças. Com a ótima avaliação de duas taças, ficou o paulistano TUJU. Com a muito digna avaliação de uma taça, entraram Barbacoa Churrascaria São Paulo, Fogo de Chão (rede que também tem unidades em outras cidades brasileiras além de SP), Le Jardin-Rosewood São Paulo, Maremonti e NB Steak. Leia matéria do UOL com mais detalhes e a descrição de como a Wine Spectator avalia as cartas de vinhos de restaurantes do mundo inteiro. Além dessas listas acima, o UOL trouxe um belo e longo perfil do chef Jefferson Rueda, d' A Casa do Porco (no centro de São Paulo), restaurante fundado há dez anos que hoje ocupa a 83ª colocação entre os cem melhores do mundo e ostenta uma Estrela Verde no Guia Michelin. A matéria reconstitui toda a história de Rueda desde quando aprendeu a cozinhar em sua São José do Rio Pardo (SP) natal, passando por todos os aprendizados com chefs de nível internacional e as primeiras premiações que ele recebeu até chegar ao presente em que A Casa do Porco vive sempre lotada. O perfil de Rueda vale muito ser lido neste link. Publicidade Avião subindo no aeroporto de Congonhas Ricardo Botelho/MInfra Passatempo Aeroporto de Congonhas para fotógrafos Antigamente, os cariocas zoavam os paulistanos dizendo pejorativamente que o aeroporto de Congonhas era "a praia dos paulistas". Era comum nos anos 1960 e 1970 que famílias inteiras fossem visitar Congonhas aos domingos "só pra ver avião subindo, só pra ver avião descendo", conforme ironizava a música "Aeroporto de Congonhas", que a satírica banda (paulistana, diga-se) Joelho de Porco lançou em 1976. Pois agora o aeroporto se tornou um ponto de encontro para quem gosta não só de ver, mas de fotografar aviões em decolagem e aterrissagem. No sábado (28), foi realizado o primeiro "spotter day" (em tradução literal, dia do observador) desde que Congonhas passou para o controle da iniciativa privada em 2023. Cem fotógrafos amadores e profissionais, todos fanáticos por aviões, participaram do evento organizado pela Aena, a concessionária espanhola que administra o aeroporto. Muitos tinham pendurado no pescoço rádios comunicadores que captavam as conversas entre a torre de controle e pilotos para saber o momento certo de se posicionar para conseguir bons cliques. "O rádio ajuda para a gente acompanhar como está a chegada de um avião ou se vai arremeter", afirmou Fernando Garcia, ex-funcionário da antiga companhia aérea Vasp e um dos responsáveis por um grupo com mais de 250 spotters no WhatsApp. A primeira grande sensação para os spotters foi a arremetida de uma aeronave da Azul, que provocou a primeira grande euforia do grupo. Leia mais detalhes do evento em Congonhas na Folha de S. Paulo. Se você estava esperando um projeto de lei para regulamentar o mototáxi em São Paulo, ele não vai mais acontecer. Junior Freitas Líder do movimento de motoboys em SP, lamentando a nova lei estadual que concedeu à prefeitura da capital a autonomia para decidir pela proibição ou não do serviço de mototáxi por aplicativo. A prefeitura quer a proibição. Mahsima Nadim (à esquerda) e Khazar Masoumi vivem em São Paulo após deixarem o Irã Arquivo Pessoal Tensão mundial A angústia das iranianas de SP As recentes tensões entre Irã e Israel, que incluíram bombardeios mútuos, angustiaram à distância mulheres iranianas que moram em São Paulo. Não só pela guerra, mas pela situação do próprio país de nascença que elas deixaram em busca de uma vida melhor por aqui. Mahsima Nadim temeu pelas vidas de familiares que permaneceram em Teerã, na capital iraniana. Já Khazar Masoumi afirma sofrer de uma espécie de síndrome de sobrevivente, com reações de pânico diante de sons comuns em São Paulo, como aviões e sirenes. Mahsima acusa o regime iraniano de ser o principal responsável pela escalada da violência na região. Para ela, o governo dos aiatolás atua como um "câncer para o mundo" e diz que o fim do regime seria essencial para a paz no Oriente Médio. Aos 39 anos, Mahsima vive sozinha em São Paulo, onde construiu carreira como maquiadora e dançarina. Ela decidiu deixar o Irã após sofrer prisões e agressões por descumprir regras impostas às mulheres. "Todo dia que a gente sai de casa [no Irã] corre o risco de morrer só por mostrar o cabelo ou por usar uma roupa que o regime não considera adequada", relata Mahsima. Khazar, de 42 anos, viu-se forçada a buscar exílio por nove anos na França antes de vir para São Paulo em 2017. Ela foi atriz de cinema e TV no Irã. Voltar para seu país hoje significa risco de morte. "Comecei a me posicionar publicamente nas redes sociais, a postar fotos e a falar abertamente. Hoje me sinto finalmente livre para dizer o que penso, mas com um preço: não posso mais voltar para casa", afirma Khazar. A matéria de profundo conteúdo humano com as iranianas de SP está no UOL. Tem mais gente saindo que chegando a São Paulo Divulgação População Mais gente indo embora Dados do Censo/IBGE divulgados na semana passada indicam que mais gente deixou São Paulo nos últimos anos do que vieram de outros lugares para morar no estado e, consequentemente, na capital. É a primeira vez que o fluxo de migração fica negativo desde o início da série histórica, em 1991. Segundo o IBGE, esse quadro mostra uma "mudança histórica", já que a liderança do ranking havia sido ocupada por São Paulo nos recenseamentos anteriores, de 1991, 2000 e 2010. São Paulo teve saldo migratório de menos 89,6 mil pessoas, resultante da diferença entre a chegada de 736,4 mil imigrantes e a saída de 826 mil emigrantes. No início da série, em 1991, o saldo paulista estava positivo em 625 mil pessoas. Em 2022, os principais destinos dos emigrantes de São Paulo foram Minas Gerais (19,1%), Bahia (15,4%) e Paraná (12,8%). De acordo com Marcio Minamiguchi, gerente de projeções e estimativas populacionais do IBGE, a migração de São Paulo para a Bahia se caracteriza pela volta de baianos para a terra natal. Já no caso da ida para Minas Gerais e Paraná, os números podem indicar necessidades financeiras. "Ainda não é possível fazer um diagnóstico mais preciso sobre as motivações, mas a questão econômica sempre tem um papel muito importante para os fluxos", afirmou Marcio. Marcelo de Sousa Dantas, analista do IBGE, ressalta que pode ter ocorrido alguma "saturação" no mercado de trabalho de São Paulo que acabou provocando a saída para outros estados. Leia matéria completa sobre o fluxo de migração na Folha. Quanto aos estrangeiros, a capital paulista recebeu mais bolivianos nos anos entre 2017 e 2022. Foram 52 mil imigrantes vindos da Bolívia para São Paulo, superando Venezuela, EUA, Paraguai e Angola, que completam o top 5 de países com mais pessoas vindas para SP. Leia na Folha a reportagem sobre os imigrantes estrangeiros. Rua de Paraisópolis tem corredor de árvores e é descrito como zona de frescor André Porto/UOL Aquecimento global SP precisa de mais árvores Árvores, árvores e mais árvores. Esta é a saída para a cidade de São Paulo enfrentar os aumentos de temperaturas decorrentes do aquecimento global. A conta é simples: sem ampliar áreas verdes, São Paulo caminha para recordes de temperatura num futuro bem próximo. Especialistas apontam que, sem a democratização do verde e a criação de mais áreas florestais, a capital paulista terá recordes ainda maiores de temperatura, impactando diretamente a qualidade de vida, especialmente em bairros sem vegetação. O cientista Carlos Nobre, do Instituto de Pesquisas Avançadas da USP, explica que parte do aquecimento sentido em São Paulo é local, resultado da forma como a cidade foi ocupada. "Quando a vegetação é substituída por asfalto e concreto, perde-se a evapotranspiração que resfria o ar. Esses materiais absorvem muito mais calor e o liberam lentamente, criando as chamadas ilhas de calor urbanas", diz. Leia mais na Folha sobre esse tema preocupante. Publicidade Fachada do Presídio da Polícia Militar Romão Gomes TJMSP/Divulgação Truque por aplicativo Amante na prisão Em sua coluna no UOL, Josmar Jozino informa sobre o truque peculiar usado por um PM que está recolhido no Presídio Militar Romão Gomes, na Água Fria, zona norte de São Paulo, para ter um celular em sua cela e conseguir visitas íntimas de uma amante que ele conseguiu através de um app de relacionamentos amorosos. O soldado Eduardo José de Andrade, condenado a 29 anos de prisão por assassinato, teve acesso a um celular em fevereiro de 2024. Mas seu truque só foi descoberto e divulgado na semana passada, após investigações sobre um esquema de corrupção de policiais. Segundo as investigações, passou a se comunicar e a namorar com uma garota. O soldado pediu para ela lhe enviar os dados pessoais e providenciar uma foto. Com isso em mãos, Eduardo tentou burlar a proibição de visitas íntimas que não sejam de esposas de presidiários. Ele falsificou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele forjou um documento colocando a foto da amante que conheceu no app com a foto dela e os dados da esposa. A CNH falsificada foi enviada para a amante pelo Correio. O casal foi flagrado por agentes penitenciários porque outro detento delatou que Eduardo não estava no recinto de visitas íntimas com a esposa, mas sim com outra mulher. Leia mais sobre o caso na coluna no UOL.