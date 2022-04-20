Segunda-feira, 01/09/2025 Cruzamento na rua Peixoto Gomide, na região dos Jardins Avener Prado/Folhapress Ruas com nomes polêmicos em SP Marcelo Orozco Foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei que proíbe homenagens a feminicidas com nomes nas ruas, avenidas e logradouros da cidade. O projeto ainda terá segunda votação e, caso aprovado, seguirá para sanção do prefeito Ricardo Nunes. A proposta foi da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL. Se virar lei, uma das ruas afetadas que terá de ser renomeada é a notória Peixoto Gomide, nos Jardins (região central). Advogado e político importante no fim do século 19 e começo do 20 (foi presidente de São Paulo, cargo equivalente ao de governador atualmente), Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior assassinou a própria filha de 22 anos em 1906 por discordar de um relacionamento amoroso que ela queria manter. Em seguida, Peixoto Gomide se suicidou. Tinha 56 anos. Saiba mais sobre o projeto de lei na Folha de S. Paulo. A capital tem outros casos de nomes que geram controvérsia em suas vias públicas. Alguns já foram trocados, como o do Minhocão, que antes se chamava Elevado Costa e Silva (o segundo presidente da ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985) e hoje é Elevado João Goulart (o presidente que foi derrubado pelo golpe militar de 1964). Membro de outra ditadura (a do Estado Novo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945), Filinto Müller resiste nas placas de ruas em 40 cidades do Brasil - uma delas é São Paulo. Filinto ainda dá nome a uma rua no Parque São Rafael (zona leste), mesmo depois de ter seu nome incluído em 2015 numa lista de vias que deveriam ser rebatizadas elaborada pelo então prefeito Fernando Haddad, conforme informou matéria da Folha. Müller foi o chefe da repressão política da ditadura do Estado Novo e era adepto de métodos de tortura brutais. Curiosamente, ele passou ileso por qualquer punição após a redemocratização e seguiu carreira na política. Chegou ao Senado Federal e era o líder do governo da ditadura militar quando morreu no dia de seu 73º aniversário, em 1973, na famosa queda de um avião da Varig perto do aeroporto de Orly, em Paris. Mas nenhum nome de via foi tão falado na semana passada quanto o do Brigadeiro Faria Lima. Tudo por causa da operação da Polícia Federal que revelou ligações da organização criminosa PCC com algumas empresas de investimentos localizadas na avenida queé o maior centro financeiro do Brasil. Tanto se falou de Faria Lima que o UOL publicou um breve perfil sobre o militar e político. José Vicente Faria Lima foi prefeito de São Paulo por voto direto de 1965 a 1969. Deixou o cargo cinco meses antes de morrer no Rio de Janeiro aos 59 anos. Em sua administração, Faria Lima se destacou por abrir ou ampliar grandes avenidas da cidade, como as marginais Tietê e Pinheiros, a Prestes Maia e a Radial Leste. E, é claro, a que hoje leva seu nome, que antes atendia pelo nome de rua Iguatemi. Publicidade Estação Cidade Dutra será temporariamente reativada para o The Town 2025 Divulgação Diversão Estação reabre após mais de 30 anos para festival Desativada há mais de 30 anos, a estação de trem Cidade Dutra será reaberta pela concessionária ViaMobilidade para ampliar o acesso ao festival The Town 2025, que começa neste sábado (6) no Autódromo de Interlagos (zona sul). A estação servirá apenas para embarque e desembarque de passageiros do Trem Expresso The Town. Uma estrutura provisória estará localizada a 500 metros do portão G do autódromo. Reativar esta estação apenas para o evento custou R$ 1 milhão, bancado pela ViaMobilidade. Tudo para organizar o fluxo de acesso ao evento. Em 2023, na primeira edição do The Town, o público enfrentou problemas no transporte. Houve falha no sistema elétrico e os trens operaram com velocidade reduzida. A promessa com a adição da estação Cidade Dutra é de facilitar acesso ao festival sem afetar a operação normal da Linha 9-Esmeralda. O serviço expresso será separado do regular, segundo a concessionária. Além da Cidade Dutra, a estação Autódromo vai operar por 24 horas durante cada dia do evento. O Trem Expresso The Town 2025 terá duas rotas: Rota 1: Pinheiros - Morumbi-Claro - Estação Cidade Dutra

Rota 2: Barueri - Pinheiros - Estação Cidade Dutra O festival The Town será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Leia mais detalhes sobre a reabertura temporária da estação no UOL. Um Uber até onde moro é muito caro. A gente precisa fechar o bar mais cedo para conseguir voltar para casa. Não faz sentido ter parado na pandemia e não ter voltado ainda. Felipe Violin Morador de São Mateus (zona leste) e funcionário do Bar do Urso (centro). Ele lamenta que o metrô ainda não tenha voltado a operar até 1h da manhã aos sábados desde a pandemia Tem uma multidão de quase 12 milhões em SP iStock População 11,9 milhões de paulistanos A Estimativa de População do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou na semana passada que a cidade de São Paulo bateu a marca dos 11,9 milhões de habitantes e segue como a cidade mais populosa do Brasil. Mais precisamente, são 11.904.961 habitantes em São Paulo. Somando esse número aos de outras cidades da Grande São Paulo, temos uma população de 21,7 milhões de habitantes. A maior quantidade de habitantes na região metropolitana, depois da capital, é de Guarulhos, com 1.349.100. Saiba mais detalhes sobre a Estimativa de População do IBGE no UOL. O haddock do restaurante AK Deli Divulgação Gastronomia Gostinho de saudade Uma matéria do Nossa trouxe dicas de quatro lugares de São Paulo que revivem comidas do passado, mas com um toque bem atual. O destaque é para o restaurante Nelita, em Pinheiros (zona oeste), que tem um menu degustação batizado de "O prazer da mesa pertence a todas as épocas". Criado pela chef Tássia Magalhães, o menu degustação propõe uma viagem no tempo com dez etapas que apresentam, sob um novo olhar, antigas tendências culinárias, itens que não saem de moda e um estudo sobre a história da gastronomia. Entre os itens deste menu, estão cavaquinha sobre molho bisque untuoso, nhoque de batata, ricota e araruta, e codorna com cebola e chocolate. No AK Deli, na Vila Madalena (zona oeste), a atração é o haddock, peixe muito presente nas casas de alta gastronomia dos anos 1970. O haddock do AK Deli pode ser servido cozido em baixa temperatura com acompanhamento de purê de maçã e bolinhos de batata ralada, ou transformado em creme que serve de base para vareniques de batata e cebola. Já a Confeitaria Dama, também em Pinheiros, relembra o bolo ópera, criado em Paris nos anos 1960. O nome se deve às camadas que lembram os andares de um teatro. E o restaurante Motel, em Cerqueira César (centro), tem decoração retrô e, quanto ao cardápio, busca inspiração em outras décadas. Remetendo aos anos 1950, o coquetel de camarão serve de recheio para um sonho salgado. Leia a matéria completa no UOL. Coincidentemente, o crítico gastronômico Josimar Melo se concentrou na nostalgia de sabores em sua coluna no UOL na semana passada. Mas Josimar demole o saudosismo de coisas como a velha e boa cantina onde podia-se fartar de comer com pratos muito bem servidos. Se alguém se mantém preso a esse gosto que fica na memória afetiva, pode ter ficado com o paladar infantilizado. O colunista aponta que, hoje em dia, os pratos nos restaurantes são feitos com ingredientes melhores (por exemplo: antigamente se fazia risoto com arroz agulhinha) e técnicas mais apuradas. Leia a interessante coluna-crônica de Josimar Melo no UOL.




