Foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei que proíbe homenagens a feminicidas com nomes nas ruas, avenidas e logradouros da cidade.
O projeto ainda terá segunda votação e, caso aprovado, seguirá para sanção do prefeito Ricardo Nunes. A proposta foi da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL.
Se virar lei, uma das ruas afetadas que terá de ser renomeada é a notória Peixoto Gomide, nos Jardins (região central).
Advogado e político importante no fim do século 19 e começo do 20 (foi presidente de São Paulo, cargo equivalente ao de governador atualmente), Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior assassinou a própria filha de 22 anos em 1906 por discordar de um relacionamento amoroso que ela queria manter.
Em seguida, Peixoto Gomide se suicidou. Tinha 56 anos.
Saiba mais sobre o projeto de lei na Folha de S. Paulo.
A capital tem outros casos de nomes que geram controvérsia em suas vias públicas. Alguns já foram trocados, como o do Minhocão, que antes se chamava Elevado Costa e Silva (o segundo presidente da ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985) e hoje é Elevado João Goulart (o presidente que foi derrubado pelo golpe militar de 1964).
Membro de outra ditadura (a do Estado Novo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945), Filinto Müller resiste nas placas de ruas em 40 cidades do Brasil - uma delas é São Paulo.
Filinto ainda dá nome a uma rua no Parque São Rafael (zona leste), mesmo depois de ter seu nome incluído em 2015 numa lista de vias que deveriam ser rebatizadas elaborada pelo então prefeito Fernando Haddad, conforme informou matéria da Folha.
Müller foi o chefe da repressão política da ditadura do Estado Novo e era adepto de métodos de tortura brutais. Curiosamente, ele passou ileso por qualquer punição após a redemocratização e seguiu carreira na política.
Chegou ao Senado Federal e era o líder do governo da ditadura militar quando morreu no dia de seu 73º aniversário, em 1973, na famosa queda de um avião da Varig perto do aeroporto de Orly, em Paris.
Mas nenhum nome de via foi tão falado na semana passada quanto o do Brigadeiro Faria Lima.
Tudo por causa da operação da Polícia Federal que revelou ligações da organização criminosa PCC com algumas empresas de investimentos localizadas na avenida queé o maior centro financeiro do Brasil.
Tanto se falou de Faria Lima que o UOL publicou um breve perfil sobre o militar e político. José Vicente Faria Lima foi prefeito de São Paulo por voto direto de 1965 a 1969. Deixou o cargo cinco meses antes de morrer no Rio de Janeiro aos 59 anos.
Em sua administração, Faria Lima se destacou por abrir ou ampliar grandes avenidas da cidade, como as marginais Tietê e Pinheiros, a Prestes Maia e a Radial Leste. E, é claro, a que hoje leva seu nome, que antes atendia pelo nome de rua Iguatemi.