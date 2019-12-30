Metrópole em transformação contínua, São Paulo é feita de demolições, construções e restaurações.
Já foi o tempo em que uma demolição merecia transmissão ao vivo pela TV, como foi o caso da histórica implosão do Edifício Mendes Caldeira, na região da Praça da Sé, em novembro de 1975. Mas um prédio ir abaixo ainda vira notícia.
Desta vez, não haverá TV ao vivo, tampouco implosão. Mas o prédio a ser demolido tem sua (má) fama na cidade: é o Caveirão, como é popularmente conhecido, localizado na rua do Carmo, no centro.
Na semana passada, a prefeitura assinou contrato com uma empresa de demolição para levar o Caveirão ao chão, com o ancestral método de marretas e picaretas.
O Caveirão é uma construção de 24 andares iniciada no começo dos anos 1960 e até hoje inacabada.
Abandonada, a construção corre risco de cair sozinha e há décadas virou abrigo para sem-teto e, pior, ponto nervoso do tráfico de drogas.
A prefeitura tomou a decisão de demolir o Caveirão logo depois de uma tragédia com outro edifício abandonado no centro em 2018, quando um prédio no Largo do Paissandu se incendiou e ruiu.
Se você fizer as contas, vai perceber que já se passaram sete anos e só agora a demolição acontecerá.
É que houve queda de braço judicial com o proprietário do Caveirão, que alegava não ter condições financeiras para arcar com a destruição da edificação. Leia mais detalhes sobre o Caveirão na matéria do UOL.
Se o Caveirão irá ao chão, o Jockey Club, na zona sul, passa por restauração. Mas a situação desta reforma está longe de tranquila.
A prefeitura abriu uma investigação interna para apurar se o Jockey Club de São Paulo desviou recursos captados com o aval do município para custear obras de restauração. Um total de R$ 61,2 milhões está em análise.
O valor é relativo a transações financeiras efetuadas pelo hipódromo paulistano a partir de um mecanismo urbanístico chamado TDC (Transferência do Direito de Construir).
O TDC permite aos proprietários de um imóvel tombado negociar no mercado títulos imobiliários referentes à área preservada como uma espécie de recompensa ou indenização.
A verba arrecadada através de TCD precisa ser obrigatoriamente usada no "atendimento às providências relativas à conservação do imóvel", conforme prevê o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor do Município, de 2014.
Segundo matéria do UOL, a investigação aberta pela prefeitura pretende checar se os recursos captados foram desviados de sua função e usados, por exemplo, para pagar dívidas.
Procurada, a direção do Jockey afirmou que já prestou todas as informações requisitadas e que os recursos utilizados para o restauro são devidamente auditados e fiscalizados pelas autoridades responsáveis.
Vale recordar que tramita na Câmara Municipal um projeto de lei para a desapropriação do Jockey Club e sua transformação em um parque aberto para a população, o que é um desejo da prefeitura.
Leia mais sobre a investigação do Jockey aqui.