Bienal Internacional de Arte de São Paulo Levi Fanan Uma Bienal de São Paulo poética Marcelo Orozco O noticiário anda tão pesado que é melhor irmos com uma newsletter UOL SP mais leve e artística para tentar relaxar a cabeça um pouquinho. Vamos começar pela 36ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, no Parque Ibirapuera, que teve sua abertura no sábado (6). A grande mostra ficará aberta até 11 de janeiro de 2026. E esta edição vem com uma inspiração poética. O tema "Nem Todo Viandante Anda Estradas - Da Humanidade como Prática" foi inspirado em um poema da autora mineira Conceição Evaristo chamado "Da Calma e do Silêncio". O poema reflete sobre como a pressa é inimiga do processo criativo da escritora. A partir dessa inspiração, a Bienal se propõe, em seis capítulos, a apresentar a humanidade como o encontro de diferentes experiências e pontos de vista. A palavra "viandante" chamou a atenção de Thiago de Paula Souza, um dos curadores da Bienal. O termo se refere àquele que caminha, e não foi inventado por Conceição Evaristo. "Parecia que era um neologismo, mas era só uma falta de conhecimento meu de que a palavra realmente existe e está se perdendo o uso cotidiano", afirmou Thiago ao Splash. Saiba mais detalhes e leia o poema completo na matéria do UOL. O acervo da 36ª Bienal é composto por 120 artistas, na maioria africanos e sul-americanos. Há pinturas, instalações, tapeçarias, vídeos e outros tipos de artes entre as obras desta edição. Em complemento à exposição, alguns dos artistas participantes também farão performances e palestras no pavilhão. O Guia da Folha destacou em reportagem 15 nomes presentes à Bienal que merecem atenção especial. Entre eles, está o brasileiro Heitor dos Prazeres, morto em 1966 e historicamente mais conhecido como compositor musical, mas que era um pintor muito apreciável. Também aparecem artistas mais jovens como a mineira Ana Raylander Mártis dos Anjos ou o poeta e artista visual não-binário de origem nigeriana Precious Okoyomon. Para saber mais sobre esses 15 nomes em destaque, leia a matéria completa do Guia da Folha. Publicidade O Parque da Independência abriga o Museu do Ipiranga Divulgação/Governo de São Paulo História Museu do Ipiranga chega aos 130 anos O Museu do Ipiranga comemorou 130 anos de existência no último domingo (7). É o museu público mais antigo da capital. Depois da ampla reforma iniciada há seis anos e sua reabertura em 2022, agora as exposições do Museu do Ipiranga vêm batendo recordes de público, numa grande guinada em relação a um certo ostracismo que viveu. O local vem recebendo 700 mil visitantes por ano, mais que o dobro do que a média que atraía nos três anos anteriores à reforma - nesse período, eram 300 mil visitantes por ano. As comemorações dos 130 anos trazem atrações extras para o público, como a exibição da minissérie "Museu do Ipiranga 130 Anos - Histórias para Pensar o Presente", documentário dividido em quatro episódios de 15 minutos cada um. E, é claro, há as atrações permanentes, como o quadro "Independência ou Morte", do pintor Pedro Américo, que recria a declaração da Independência do Brasil por Dom Pedro 1º em 1822, a poucos metros de onde o museu está hoje. Leia mais detalhes sobre o Museu do Ipiranga na reportagem da Folha de S. Paulo. Paróquia dedicada a São Carlo Acutis tem relíquia de primeiro grau doada pela mãe do adolescente Camila Mazzotto/UOL Fé A igreja paulistana do novo santo jovem O italiano Carlo Acutis, morto em 2006 aos 15 anos por leucemia, foi declarado santo pelo papa Leão 14 no domingo (7). Mas, antes mesmo desta canonização, já existia em São Paulo uma igreja dedicada ao jovem canonizado: a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na avenida João Dias, em Santo Amaro (zona sul). Agora, ela passa a se chamar Paróquia Universitária São Carlo Acutis. O novo santo usava calça jeans e jogava videogame durante sua passagem pela Terra. Também mantinha um site em que dava ensinamentos religiosos e registrava aparições da Virgem Maria pelo mundo. Seria o que hoje se chama de influenciador. Dos dois milagres reconhecidos pelo Vaticano necessários para que alguém seja declarado santo da Igreja Católica, um dos que Carlo teria realizado foi no Brasil, mais especificamente no Mato Grosso do Sul. Leia mais sobre a paróquia paulistana de São Carlo Acutis em reportagem da Folha. Arrependida da escolha do nome, Caroline tentou mais foi impedida por lei de trocá-lo para Bella no cartório Jardim Paulista - 28º Registro Civil das Pessoas Naturais. Mari Sciotti em frente ao forno a lenha do Quincho Crudo e Bruno Geraldi Gastronomia Uma chef que se reinventa sem medo Nossa trouxe um longo perfil sobre a chef Mari Sciotti, dona do restaurante Quincho em Pinheiros (zona oeste). Uma jovem que já se desdobrou em várias iniciativas e trabalhos na cozinha e convoca outras mulheres a não terem medo de cozinhar e fazer negócios. Mari já trabalhou em produções de moda e com maquiagem. Deixava para cozinhar apenas como hobby, até criar coragem de transformar o que fazia por gosto em profissão. Ela começou em 2013 produzindo marmitas sofisticadas com sabor de comida caseira na Lá de Casa Marmitaria - Quentinhas Requintadas. Seu passo seguinte, alguns anos depois, foi abrir seu primeiro restaurante, a Casa Lema, no Itaim Bibi (zona oeste). Foi uma experiência de muitos ensinamentos. Mari assume que não fazia a menor ideia de onde estava se metendo, mas viu a casa encher todos os dias. "Era eu na cozinha, meu marido no salão. Foram dois anos de loucura, mas foi minha faculdade, cacetada atrás de cacetada", ela disse. A falta de movimento fora do horário corporativo e poucos restaurantes por perto fizeram o casal pensar que estava na hora de mudar de ponto. "A gente tentou ter brunch e não ia ninguém de final de semana pra lá. Ter uma estrutura, custo fixo, equipe e só conseguir abrir um turno não fazia sentido", ela reconhece hoje. O próximo passo não seria uma nova Casa Lema, nem o mesmo cardápio. E Mari concentrou seu foco em fazer comida vegetariana que não tivesse a manjada cara de natureba nem tivesse gosto de culinária indiana. Assim, ela abriu o Quincho em 2018, inicialmente na Vila Madalena (zona oeste). "Quando é pra dar certo, as coisas casam", resume Mari. Leia mais detalhes sobre a trajetória da chef na matéria do UOL. Uma torta do restaurante Caco Divulgação Sabor Tortas salgadas muito requintadas Nossa destacou quatro lugares moderninhos em São Paulo para saborear tortas salgadas feitas com um capricho difícil de encontrar e com resultado final equilibrado entre massa e recheio. O Caco fica num sobradinho de tijolos brancos em Pinheiros. A entrada de quarteto de tarteletes de massa filo tem crocância contrastando bem com a maciez do atum curado em cubos e a cremosidade do creme azedo. O Tortuga do chef Pedro Gonzalez, também em Pinheiros, tem um trio de tortinhas que combina pato com laranja, berinjela com missô e morango com tomate-cereja sobre massa quebradiça. No Cellar Cave, na Vila Nova Conceição (zona sul), a dupla de tarteletes cobertas por carne crua cortada em cubinhos, cebola e vinho fortificado jerez deve sua leveza à erva asiática chamada shissô. E o Cala Del Tanit, no Itaim Bibi, tem um novo menu degustação que inclui a ótima tartelete de atum servida com ikura (ovas de salmão) e molho sriracha que faz explodir um montão de sabores na boca. Leia detalhes e endereços completos no UOL.




