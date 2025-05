Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira Reprodução/YouTube/CBF Ancelotti faz sua 1ª convocação da seleção brasileira O técnico italiano Carlo Ancelotti foi apresentado pela CBF e fez sua primeira convocação no comando da seleção brasileira. O treinador chamou o goleiro Hugo, do Corinthians, e o volante Casemiro, do Manchester United. Neymar ficou de fora. Leia mais. Publicidade Compartilhar essa edição