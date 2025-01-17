O conjunto brasileiro de ginástica rítmica fez história neste sábado (23) no Rio de Janeiro. Diante de uma arena lotada e embalado por "Evidências", o time formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio conquistou a medalha de prata no Mundial, o melhor resultado da história do Brasil na modalidade.

O Brasil somou 55.250 pontos no geral, ficando atrás apenas do Japão (55.550). A Espanha levou o bronze (54.450). Até então, a melhor colocação brasileira havia sido um 5º lugar em 2022.

Entre lágrimas e sorrisos, as ginastas celebraram a conquista ao lado da torcida. A técnica Camila Ferezin destacou o esforço coletivo: "Foi um trabalho de formiguinha, construído ao longo dos anos. Estou muito feliz com o que elas fizeram em quadra".

A campanha coroa uma temporada vitoriosa: o conjunto já havia conquistado ouro nas etapas de Portimão e Milão da Copa do Mundo. Leia mais.