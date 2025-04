Segunda-feira, 28/04/2025 Eva Manez/REUTERS Apagão provoca caos no transporte e nas comunicações na Europa Um apagão de grandes proporções atingiu partes da Europa, sobretudo Espanha e Portugal, provocando caos no transporte público e derrubando o sinal de celular por mais de uma hora nas capitais. Há relatos de problemas também nas redes de energia da França. O ministro-adjunto da Coesão Territorial português, Manuel Castro Almeida, levantou a hipótese de um ciberataque. ACOMPANHE A COBERTURA NO UOL Publicidade Compartilhar essa edição