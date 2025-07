A Policia Federal cumpriu nesta sexta (18) mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e no escritório do PL. O ex-presidente terá que a partir de agora usar tornozeleira eletrônica e será monitorado 24 horas por dia por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem judicial proíbe Bolsonaro de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato e está nos EUA atuando para que o país aplique sanções a Moraes. Bolsonaro terá que cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h, e também nos fins de semana; não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros nem se aproximar de embaixadas. Veja a cobertura completa no UOL.