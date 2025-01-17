Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O relator Alexandre de Moraes sugeriu a pena, acompanhado por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux divergiu e votou pela absolvição.

Além disso, os ministros decidiram por unanimidade manter a delação de Mauro Cid. Ele foi condenado a 2 anos em regime aberto.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/09/11/moraes-pede-pena-prisao-a-bolsonaro.htm