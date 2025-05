Fumaça branca no Vaticano Reprodução/Vaticano 'Habemus Papam': fumaça branca anuncia que novo papa foi escolhido A fumaça branca saiu das chaminés da capela Sistina, às 13h08 (em Brasília), indicando ao mundo que a Igreja Católica Apostólica Romana já possui um novo líder. A identidade do novo papa deve ser revelada em breve. Acompanhe a cobertura no UOL Publicidade Compartilhar essa edição