|
Hytalo Santos
Divulgação / Instagram de Hytalo Santos
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo
O influenciador Hytalo Santos e o marido foram presos nesta sexta (15) em Carapicuíba (SP), acusados de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular.
A Justiça da Paraíba atendeu pedido do Gaeco para impedir destruição de provas. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca.
A defesa nega e promete pedir habeas corpus.
Acompanhe a cobertura do caso no UOL.
|
|Publicidade