O influenciador Hytalo Santos e o marido foram presos nesta sexta (15) em Carapicuíba (SP), acusados de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular.

A Justiça da Paraíba atendeu pedido do Gaeco para impedir destruição de provas. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca.

A defesa nega e promete pedir habeas corpus.

Acompanhe a cobertura do caso no UOL.